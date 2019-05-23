Брокеров подключат к системе быстрых платежей

23 мая. FINMARKET.RU - Система быстрых платежей (СБП), уже запущенная для банковских переводов между физлицами, станет доступной для клиентов профучастников, не являющихся банками. Доступной такая система станет только для брокеров и их клиентов, имеющих счета в банках, подключенных к

Система быстрых платежей для клиентов брокерских и управляющих компаний в тестовом режиме запустится осенью 2019 года. Об этом вчера на конференции "Российский фондовый рынок" сообщил руководитель проекта СБП Национальной системы платежных карт (НСПК) Дмитрий Колесников. Проект с 2017 года реализуется совместно НАУФОР, Московской биржей и ассоциацией "ФинТех", пишет "Коммерсант"

На текущий момент ряд банков-профучастников имеют возможность предоставлять частным инвесторам доступ к своим счетам в НРД или в НКЦ, то есть непосредственно к инфраструктуре биржи. По данным Московской биржи, объем таких переводов физлиц в прошлом году увеличился в 5 раз - до 20 тыс. шт. При этом средний чек таких операций вырос с 605 тыс. руб. до 1,1 млн руб., а средний чек переводов с пластиковых карт, напротив, уменьшился с 275 тыс. руб. до 176 тыс. руб.

По мнению Управляющего директора по фондовому рынку Московской биржи Анны Кузнецовой, данная статистика отражает потребность как частных инвесторов, так и брокерской отрасли, работающей вне синергии с каким-либо банком, в использовании "более современной и дешевой схемы платежей" при фондировании брокерских счетов.

Скорость фондирования счетов становится критически важной при сильных движениях на рынке. Так, в кризисные сентябрь-октябрь 2008 года и декабрь 2014 года количество вновь открываемых счетов физлицами увеличивалось втрое. При этом потребность быстро завести средства на биржу для совершения операций с ценными бумагами не удовлетворялась. "Если твой брокер не банк, то перевод средств может занять до двух дней",- отметила А.Кузнецова.

Работает схема следующим образом. Клиент получает возможность совершить все операции внутри мобильного приложения брокера или десктопной версии. Компания выставляет клиенту счет на оплату, он выбирает оплату через систему быстрых платежей. В этот момент внутри интерфейса открывается мобильное банковское приложение, где клиент авторизуется привычным способом и видит детали выставленного счета. Далее он выбирает источник фондирования средств, нажимает на кнопку оплаты и видит, что счет мгновенно оплачен. Далее система возвращает его в приложение брокера. Брокер же получает средства на свой счет в банке и исполняет обязательства перед клиентом, подняв его остаток на брокерском счете на основании полученного от СБП уведомления о проведении операции.

По словам руководителя проекта "Система быстрых платежей" НСПК Дмитрия Колесникова, новая схема платежей при помощи СБП обеспечит профучастникам значительную экономию средств по сравнению с традиционной "карточной" схемой.