Рост промпроизводства в апреле ускорился до 4,9%

В апреле рост промпроизводства в РФ, по данным Росстата, ускорился до 4,9% после повышения на 1,2% в марте. Показатель более чем в три раза превысил прогнозы аналитиков, которые ожидали его повышения на 1,5%

22 мая. FINMARKET.RU - В апреле 2019 года промышленное производство в РФ увеличилось на 4,9% по сравнению с апрелем 2018 года, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). В марте т.г. производство в годовом выражении выросло на 1,2%. Рост стал максимальным с мая 2017 года (тогдавыросло на 6,9%, рост показателя превышал 4% лишь в феврале текущего года).

По сравнению с предыдущим месяцем промпроизводство увеличилось на 0,5%. В январе-апреле рост промпроизводства составил 2,8%.

Динамика показателей оказалась лучше прогнозов. Аналитики ожидали, что рост промпроизводства в РФ в апреле составит всего 1,5%. Таковы данные консенсус-прогноза основных макропоказателей в апреле, составленного "Интерфаксом" на основе опроса аналитиков ведущих инвесткомпаний, банков и аналитических центров. Консенсус-прогноз по динамике промпроизводства в целом на 2019 год составляет 1,8% против 2,3% у Минэкономразвития . В 2020 году ведомство ожидает рост промпроизводства на 2,6%, в 2021 году - на 2,9%.

С исключением сезонного и календарного факторов в апреле 2019 года промпроизводство, по расчетам Росстата, увеличилось на 1,4% к предыдущему месяцу после снижения на 0,5% в марте.

В сфере добычи полезных ископаемых в апреле рост объема производства в годовом выражении ускорился до 6% после повышения на 4,3% в мате. За январь-апрель производство выросло на 5,1%

В обрабатывающих производствах промпроизводство поднялось на 4,7% после повышения на 09,3% месяцем ранее. За четыре месяца рост составил 2,2%.9

В сфере обеспечения электроэнергией, газом и паром повышение в апреле составило 1% (с начала года снижение на 0,5%), в сфере водоснабжения и утилизации отходов рост составил 7,4% (в январе-апреле повышение на 2,5%).

Производство легковых автомобилей в РФ в январе-апреле увеличилось в годовом выражении на 4% - до 531 тыс. В апреле в годовом выражении производство авто выросло на 4%, по отношению к марту - на 7,7%.

Выпуск тракторов за 4 месяца вырос на 32% - до 3 тыс. шт.

В январе-апреле объем добычи нефти, включая газовый конденсат, вырос на 4,5% по сравнению с январем-апрелем 2018 года и составил 187 млн тонн.

Добыча газа увеличилась на 6,9% - до 240 млрд кубометров.

Добыча угля повысилась на 0,5% и составила 144 млн тонн.

Производство бензина увеличилось на 5% - до 13 млн тонн.