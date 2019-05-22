Поменять медстраховку станет проще

22 мая. FINMARKET.RU - Россиянам получить полис обязательного медицинского страхования (ОМС) и поменять страховую медицинскую компанию станет проще. Это предусмотрено новыми Правилами обязательного медицинского страхования, которые утвердил Минздрав., опубликованные в "Российской газете" , вступают в силу 28 мая.

Согласно правилам, пациенту напомнят, что пора пройти профилактический осмотр, пригласят на диспансеризацию и подскажут поликлиники, где обследоваться можно в вечернее время и по субботам.

Предусмотренные в документе новации должны сделать медпомощь более качественной, оперативной, а права пациентов более защищенными. Страховые представители проверят качество лечения и, если потребуется, назначат дополнительную экспертизу по запросу пациента. Начнет действовать "правило второго мнения": если возникнут сомнения в диагнозе или выбранной схеме лечения, пациенту помогут получить дополнительную консультацию в ведущей клинике - с помощью телемедицины.

Документ стал итогом реформы системы, которую Минздрав последовательно проводил последние годы.

Преобразования начались с выстраивания единого механизма финансирования всех видов медицинской помощи, входящих в программу ОМС. Как отмечала министр здравоохранения Вероника Скворцова, за несколько лет "разброс" в финансировании удалось сократить в 25 раз.

В новых правилах закреплен порядок оплаты медпомощи по ОМС, начиная с момента формирования заявки на авансирование и заканчивая окончательными расчетами за оказанную помощь. Четко прописаны и варианты получения денег медучреждением, если в нем лечился пациент, приехавший из другого региона.

С медиков будут строже спрашивать и за приписки, и за нерационально назначенные лекарства. Проще говоря, за завышение тарифов (когда по факту была оказана более простая помощь), за приписки (когда в отчетность вписываются виды помощи, которые пациент вообще не получал) с медучреждений не только удержат полученные ими "лишние" средства, но еще и оштрафуют.

А для пациентов, получающих лечение в стационаре, важно еще одно нововведение: если вместо положенного по клиническому протоколу современного дорогостоящего препарата больного будут лечить устаревшим, но более доступным, или, скажем, неоправданно заменят одно лекарство на другое, размер финансового наказания вырастет в 3 раза.

Документ значительно расширил полномочия и обязанности страховых компаний. Много внимания в документе уделяется информированию граждан и защите их прав.

Сама процедура оформления полиса ОМС по новым правилам значительно упрощается и становится удобнее. Причем теперь полис ОМС оформляется в двух вариантах: не только в форме бумажного бланка, но и в виде пластиковой карты с электронным носителем информации. А временное свидетельство, которое получает гражданин, пока он ждет изготовления и выдачи "постоянного" полиса ОМС, будет действительно не 30, а 45 рабочих дней.