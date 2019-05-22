ЦБ вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет

22 мая. FINMARKET.RU - Банк России вернулся к идее о наказании за имитацию банкнот и монет. ЦБ обсуждает возможность законодательных предложений, предусматривающих административную ответственность за незаконное изготовление предметов, которые имеют сходство с банкнотами и монетой Банка России, сообщил ЦБ на запрос "Российской газеты"

Предыдущие инициативы по запрету копий исходили из того, что при использовании их в противоправных целях надпись мелким шрифтом "Не является средством платежа" и другие отличия, которые можно сразу и не заметить, позволяют избежать привлечения по статье УК за фальшивомонетничество. Что не исключает привлечения по статье за мошенничество.

Ранее Банк России неоднократно говорил о вбросах фальшивок в приемные устройства, беспокоясь, что некоторые из них слабо защищены. Такие вбросы чаще фиксируются в терминалах, реже - в банкоматах, говорит директор департамента информационной безопасности Московского кредитного банка Вячеслав Касимов.

"Системы распознавания купюр в терминалах и банкоматах по-прежнему неидеальны и периодически внесение поддельных купюр случается по всему рынку, - рассказывает В.Касимов. - Производители достаточно быстро выпускают обновления, которые регулярно устанавливаются, но это больше напоминает гонку вооружений, нежели эффективное противодействие. Радует то, что деньги в данной ситуации клиенты не теряют, а банки - только в том случае если не страхуют подобные риски, но это сегодня большая редкость".

В банке "Открытие" введение административной ответственности за копии банкнот и монет считают излишним. Директор департамента безопасности Ак Барс Банка Евгений Иванов видит смысл в ответственности за изготовление сувенирных банкнот, но не из-за вбросов, а в связи с рисками сговора сотрудников кассовых узлов с мошенниками.

Идея наказывать за изготовление копий банкнот требует дискуссии, все зависит от проектируемых характеристик копий, которые могут подпадать под запрет, считает глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Последний раз подобный законопроект обсуждался в 2016 году, его инициатором также был Банк России. Тогда планировалась уголовная ответственность не только за изготовление, но и за хранение, перевозку и сбыт предметов, имеющих сходство по форме, одностороннему графическому, цветовому, рельефному оформлению и другим основным свойствам с денежными знаками любых стран, если линейные размеры копий мало отличаются (не более чем на 25% в ту или другую сторону) от размеров подлинных банкнот и монет. Аналогичная норма действует в зоне евро.