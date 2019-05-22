В России хотят изменить технологию тестирования дорожного покрытия

22 мая. FINMARKET.RU - В России планируется разработать новыйдля асфальтобетонных покрытий. Его применение повысит устойчивость дорог при использовании автомобилистами шипованной резины. Разработка предварительного национального стандарта (ПНСТ), который будут тестировать в течение нескольких лет, начнется уже в 2019 году. Об этом говорится в материалах к заседанию проектного комитета нацпроекта "Безопасные и качественные автодороги" под председательством вице-премьера Максима Акимова, прошедшему в конце марта 2019 года, пишут "Известия".

В материалах отмечается, что в стране актуальна проблема негативного влияния шипованных шин на состояние дорог. Использование автомобилистами зимней резины приводит к так называемому истиранию каменной породы в составе покрытия. Нормы, действующие с 2014 года, предусматривают использование метода микро-Деваль при тестировании составов асфальтобетонных смесей. В то же время в странах Северной Европы, где эта проблема также актуальна, используется иной метод испытаний -- Nordic test, говорится в документе.

В обоих случаях применяется так называемая шаровая мельница: в небольшой барабан загружаются образцы породы, стальные шарики и вода. Барабан вращается, имитируя воздействие на щебень стальных шипов, после чего измеряется объем сохранившейся породы.

Ключевая разница между двумя методами заключается в интенсивности воздействия на щебень, пояснил "Известиям" гендиректор НИИ транспортно-строительного комплекса (ТСК) Евгений Симчук.

В Росавтодоре подтвердили "Известиям", что работа над новым стандартом начата и включена в ведомственный план по НИОКР. Стандарт на основе Nordic test, по словам представителя Росавтодора, позволит на стадии разработки состава дорожного покрытия выбирать тот каменный материал, который будет максимально сопротивляться воздействию шипованной резины, тем самым повышая долговечность покрытий. "Необходимо отметить, что старый стандарт не является устаревшим и плохим -- это просто другой метод оценки", --подчеркнул представитель Росавтодора.

По данным Российского университета транспорта (МИИТ), зимой, когда автомобилисты массово используют шипованную резину, износ дорожного покрытия приблизительно вдвое выше, чем летом. "Аналогичные результаты получены в скандинавских странах", -- рассказал "Известиям" завкафедрой "Автомобильные, аэродромы, основания и фундаменты" Российского университета транспорта Николай Лушников.

Однако оба стандарта -- действующий и разрабатываемый, по его словам, похожи. Но ни один из них, по мнению Николая Лушникова, не позволяет достоверно определить износ дорожного покрытия -- это косвенные методы оценки и их результаты нужно сравнивать с итогами натурных испытаний асфальтобетона при использовании реальных шипованных шин. По информации Николая Лушникова, ежегодный ущерб дорогам от применения шипованной резины можно оценить в сумму до 220 млрд рублей, только в Москве это около 19 млрд рублей. Но, как он сказал "Известиям", чтобы автомобили на шипованной резине не разрушали дороги, эффективнее ужесточать требования к качеству покрышек (жесткости шины, числу, массе шипов и силе давления на покрытие), срокам их применения. Кроме того, необходимо работать над повышением качества дорожного покрытия. Такими способами за рубежом за пять лет смогли снизить износ в 2-2,5 раза.