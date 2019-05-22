Рано говорить об обострении ситуации на топливном рынке РФ - Козак

22 мая. FINMARKET.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Козак считает, что говорить об обострении ситуации на российском топливном рынке рано и оснований для этого нет.

Как сообщалось, Российский топливный союз (РТС) вновь направил курирующему отрасль вице-премьеру письмо о проблемах на рынке нефтепродуктов. В очередном обращении профильный союз обращает внимание Козака на неожиданно обострившую ценовую ситуацию в мае 2019 года.

"Есть такое право обратиться у кого угодно. Есть ли к этому основания? Мы мониторим ситуацию на рынке, биржевые цены, как и ожидалось, немного поднялись в связи с тем, что и мировые цены на моторноенемного поднялись. Но сегодня это преждевременная тревога",- сказал вице-премьер.

"Тот уровень биржевых цен, который есть сегодня, обеспечивает достаточную маржинальность для розничного сегмента. Оснований для такой тревоги нет. Я понимаю их (трейдеров) - они заботятся о том, чтобы сохранить максимальную маржинальность, которая была для розничного сегмента в феврале, в марте, когда цены на моторное топливо и мировые цены были достаточно низкими",- сказал Козак, отметив, что пока не планирует обсуждать этот вопрос с нефтяниками.

РТС обращает внимание, что за последнее время биржевые, а вслед за ними и мелкооптовые цены на моторное топливо бьют рекорды по темпам роста.

Причинами этого РТС считает несколько факторов. В их числе: сокращение объема производства, связанное с проведением весенних ремонтов на НПЗ; уменьшение объема поставок топлива на внутренний рынок на фоне увеличения спроса, вызванного вытеснением с рынка суррогатного и контрафактного топлива; увеличение поставок топлива на экспорт.

Кроме того, одной из причин роста цен, по мнению РТС, является также "недостаточная эффективность и продуманность демпфера, в формуле расчета которого отсутствует учет текущих оптовых цен, что обеспечивает возможность некоторым НПЗ и демпфер получать, и крупнооптовые цены держать выше экспортного паритета".

Сохраняется возможность влияния участников биржевых торгов на ценовые индикаторы путем активного использования роботов, покупки нефтяными компаниями товара в основную торговую сессию прямо или через третьих лиц, неравномерности продаж в течение торговой сессии. Не решен вопрос о снижении тарифов на железнодорожные перевозки топлива в регионы ДФО в целях обеспечения возможности формирования оптовых цен, соответствующих замороженным на низком уровне розничным ценам в этом федеральном округе, перечисляет РТС.

Отраслевой союз подчеркивает проблему отсутствия решения по увеличению нормативов продаж топлива на биржевых торгах, особенно для дальневосточных базисов.

"В результате резкого роста оптовых цен ценовая, к сожалению, возвращается к прошлогодней, когда маржинальная доходность розничных продаж моторного топлива оказывалась либо отрицательной, либо ниже минимально требуемой. Действительно, первые месяцы этого года были очень положительны по эффективности продаж на розничном рынке, но этого оказалось недостаточно для покрытия убытков прошлого года, закрытия возникших кредиторских задолженностей и оформления новых кредитов по приемлемым ставкам. Стоит отметить, что со стороны банков существенно возросли требования и критерии предоставления банковских кредитов именно розничным предприятиям топливного рынка из-за отрицательных результатов деятельности прошлого года", - говорилось в письме.