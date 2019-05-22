Росстат обновит систему расчета инфляции

22 мая. FINMARKET.RU - В 1-м квартале 2020 года Росстат подготовит проект перехода на автоматизированную систему сбора данных для расчета инфляции, сообщил "Известиям" руководитель ведомства Павел Малков. Однако сроки внедрения новой модели пока неизвестны. Руководитель ведомства подчеркнул, что у Росстата нет планов сделать это как можно скорее, однако первые шаги в данном направлении нужны уже сегодня. Переход на автоматизированный метод сбора информации, по словам Павла Малкова, пройдет постепенно: с каждым этапом будет повышаться качество и скорость получения данных.

Индекс потребительских цен Росстат вычисляет по 510 позициям: 127 видов продуктов питания, 258 видов непродовольственных товаров и 125 видов услуг. Наблюдение проводится в 283 городах, и в каждом населенном пункте специалисты ведомства обходят от 20 до 1,2 тыс. организаций торговли и сферы услуг. По данным пресс-службы Росстата, в этой работе задействована тысяча сотрудников ведомства. По каждой товарной позиции в каждом городе фиксируется стоимость не менее пяти наиболее популярных у жителей торговых марок. Исследование инфляции по такой схеме проводится в России с 1991 года и соответствует мировой практике.

"По каждой из 510 позиций мы должны научиться собирать информацию в автоматизированном режиме из административных источников: из баз данных Федеральной налоговой службы по контрольно-кассовой технике, из информационных систем органов власти, где аккумулируются сведения по стоимости коммунальных услуг, какие-то данные брать напрямую у ритейлеров", - заявил П.Малков. Он добавил, что проект новой системы будет учитывать автоматизированный сбор информации по всем 510 товарным позициям. Глава Росстата уточнил, что, хоть метод прямого наблюдения для расчета индекса потребительских цен и используется сегодня во всем мире, он должен уходить в прошлое.

Первые переговоры о сотрудничестве в сборе данных прошли с X5 Retail Group (управляет магазинами "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель"), рассказали в Росстате. По словам представителя X5, компания взяла время на обдумывание возможных вариантов взаимодействия, после этого может состояться встреча с участием узких специалистов по большим данным. Другие крупнейшие ритейлеры оперативно не ответили на вопрос "Известий" о готовности сотрудничать с Росстатом.

Одна из причин, по которой ведомство решило сменить технику сбора данных для расчета индекса потребительских цен, - недоверие россиян к статистике, считает Сергей Беляков, глава Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ - в нее входят сети "Азбука вкуса", "Ашан", "Глобус", "Дикси", "Лента", "Mагнит", "М-Видео", "Эльдорадо", "Спортмастер", "Снежная королева", OBI и др.). По его мнению, данные по инфляции часто подвергаются сомнению, и у населения есть ощущение, что реальная динамика потребительских цен выше. Причиной этому может быть степень репрезентативности выборки, которую использует Росстат.

Новый способ сбора информации повысит ее объективность, так как исключает риски ошибок при внесении данных от руки. Впрочем, для улучшения качества статистики необходимо менять и наблюдаемые позиции, считают эксперты.