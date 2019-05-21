ОЭСР повысила прогноз роста экономики РФ на 2020 год

ОЭСР повысила прогноз роста ВВП России на 2020 год до 2,1% с ожидавшихся в марте 1,5%. Прогноз роста мировой экономики на будущий год организация сохранила на уровне 3,4%

21 мая. FINMARKET.RU - Организация экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) повысила прогноз ростаРоссии на 2020 год до 2,1% с ожидавшихся в марте 1,5%. Прогноз экономического подъема на 2019 год оставлен на уровне 1,4%, свидетельствует доклад

В 2018 году экономический подъем в РФ усилился до 2,3% с 1,5% в 2017 году, говорится в промежуточном прогнозе ОЭСР для мировой экономики.

Прогноз роста мировой экономики на будущий год организация сохранила на уровне 3,4%. При этом ОЭСР ухудшила прогноз роста ВВП стран мира в 2019 году до 3,2% с 3,3%, прогнозировавшихся ранее. По итогам 2018 года подъем составлял 3,5%.

В государствах G20 ВВП, вероятно, вырастет на 3,4% в этом году и 3,6% в следующем. Ранее оценки составляли соответственно 3,5% и 3,7%.

Экономика США, как ожидается, увеличится в 2019 году на 2,8% и в 2020 году - на 2,3% против прежде предполагавшихся 2,6% и 2,2%.

Прогноз для еврозоны на ближайшие два года был улучшен на 0,2 процентного пункта - до 1,2% и 1,4% соответственно. В том числе в Германии ожидается экономический рост на 0,7% в текущем году (без изменения) и на 1,2% в следующем году (против 1,1% ранее), оценка для Франции сохранена на уровне 1,3% на оба года, для Италии повышена до нуля (со снижения на 0,2%) и до 0,6% (с 0,5%).

Как ожидается, экономика Великобритании в 2019 году вырастет на 1,2% (в марте прогноз был 0,8%), при этом в следующем году подъем ослабнет до 1% (ранее предполагалось 0,9%).

В то же время прогноз для ВВП Японии на этот год был снижен до 0,7% с 0,8%, а на 2020 год - до 0,6% с 0,7%.

В Китае по-прежнему ожидается подъем экономики соответственно на 6,2% и на 6%.

Индия останется лидером роста в G20: ее экономика усилит подъем с 7% в прошлом году до 7,2% в 2019 году и 7,4% в 2020 году (в марте ожидалось 7,3%), отмечает ОЭСР.

Для ЮАР прогноз был существенно ухудшен: до 1,2% с 1,7% на текущий год и до 1,7% с 2% - на 2020 год.

Созданная в 1961 году ОЭСР - одна из ведущих экономических организаций мира, которая включает 36 наиболее развитых государств. В настоящее время в нее входят Австралия, Австрия, Бельгия, Великобритания, Венгрия, Германия, Греция, Дания, Израиль, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Канада, Латвия, Литва, Люксембург, Мексика, Нидерланды, Новая Зеландия, Норвегия, Польша, Португалия, Словакия, Словения, США, Турция, Финляндия, Франция, Чехия, Чили, Швейцария, Швеция, Эстония, Южная Корея и Япония. Штаб-квартира ОЭСР находится в Париже.