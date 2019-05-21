Заемщиков во время "ипотечных каникул" освободят от НДФЛ

21 мая. FINMARKET.RU - Заемщики, получившие право на "ипотечные каникулы", будут освобождены от уплаты налога на доходы физлиц (НДФЛ). Соответствующий законопроект Госдума может рассмотреть в первом чтении на этой неделе.

По действующей редакции Налогового кодексапредоставление гражданам "ипотечных каникул" влечет за собой налоговые последствия, связанные с бесплатным пользованием деньгами. Доходы заемщика, полученные во время каникул в виде разницы между суммой процентов, исчисленных по ставке 2/3 от ставки рефинансирования ЦБ, и суммой фактически уплаченных процентов по ипотеке подлежат налогообложению по ставке в 35%.

Законодатели пришли к выводу, что уплата заемщиком налога в период "ипотечных каникул" не соответствует концепции поручения президента, пишет "Российская газета" . Владимир Путин давал задание полностью освободить заемщиков, попавших в сложную жизненную ситуацию, от платежей, включая и налоговые.

Возможность уходить на каникулы на срок до шести месяцев появится у заемщиков с 1 августа. Воспользоваться этим правом смогут те, кто ранее не брал кредитные каникулы, платит ипотеку за единственное жилье и столкнулся со сложными жизненными обстоятельствами.

Максимальный размер кредита, по которому могут быть предоставлены "ипотечные каникулы", определит правительство. До появления такого решения будет действовать ограничение в 15 млн рублей.

В перечень трудных жизненных ситуаций, которые могут стать поводом обратиться за предоставлением каникул, входят потеря работы, инвалидность I или II группы, утрата трудоспособности на срок от 2-х месяцев подряд. Кроме того, право подать заявку на "отдых от кредита" могут заемщики, столкнувшиеся со снижением среднемесячного дохода за два месяца на 30 процентов по сравнению со среднемесячным доходом за предыдущий год.

Закон разрешает обращаться за "ипотечными каникулам" и тем гражданам, у которых увеличилось количество находящихся на их иждивении несовершеннолетних или инвалидов I и II групп. При этом доход заемщика должен снизиться на 20%, а размер среднемесячных выплат по кредиту - превысить 40% дохода. "Ипотечные каникулы" будут распространять как на новые, так и на ранее взятые займы.