Экономике РФ удастся избежать технической рецессии - Орешкин

21 мая. FINMARKET.RU - Глава Минэкономразвития Максимзаявил журналистам, что замедление экономики РФ в 1-м квартале было ожидаемым и объясняется слабым спросом, вызванным налогово-бюджетными факторами и замедлением корпоративного и ипотечного кредитования после повышения ЦБ ключевой ставки в прошлом году.

Комментируя итоги 1-го квартала, М.Орешкин отметил, что действующий прогноз министерства по росту ВВП в 2019 году на 1,3% сохраняет свою актуальность, а вхождения в техническую рецессию по итогам первых двух кварталов удастся избежать.

Росстат в пятницу опубликовал первую оценку ВВП РФ в 1-м квартале 2019 года - рост на 0,5% к тому же периоду 2018 года. Данные Росстата оказались хуже оценок Минэкономразвития и ЦБ. Минэкономразвития ранее оценивало рост ВВП в январе-марте на 0,8%, оценка ЦБ была 1-1,5%.

"То, что мы видим в первом квартале - это слабость спроса, главная причина (резкого замедления роста). Причем она связана и с налогово-бюджетными факторами (повышение НДС и смещение расходов вправо внутри года), и с кредитованием, с его изменением. Мы столкнулись с тем, что замедлилось и корпоративное кредитование, и ипотечное кредитование", - сказал министр.

На вопрос, является ли замедление кредитования временным фактором, он ответил, что "это зависит от политики ЦБ". "Но мы видим, что этот слабый спрос в том числе ведет и к слабости инфляции", - добавил М.Орешкин.

"Повышение ставок ЦБ приводит к увеличению нормы сбережений при прочих равных условиях и в данном случае напрямую влияет на корпоративно-ипотечное кредитование и практически не касается потребительского. Соответственно, повышение ставки привело к вполне ожидаемым последствиям", - пояснил министр причины замедления в кредитовании.

Как сообщалось, ЦБ РФ в конце 2018 года дважды повышал ключевую ставку на 25 базисных пунктов - в сентябре с 7,25% до 7,5% и в декабре - с 7,5% до 7,75%. В 2019 году ЦБ трижды сохранял ключевую ставку на уровне 7,75%, при этом в апреле существенно смягчил риторику в отношении сигнала на будущее, допустив возможность снижения ключевой ставки во втором-третьем кварталах 2019 года.

"Прогноз на год в 1,3% пока считаем актуальным. И первый квартал - это предварительные данные, они могут измениться как в ту, так и другую сторону. Мы и ожидали слабую динамику в первом квартале, посмотрим, как дальше будет идти динамика, тем более с точки зрения объема ВВП первый квартал - самый маленький", - прокомментировал М.Орешкин ожидания по росту ВВП на 2019 год.

Отвечая на вопрос, может ли быть техническая рецессия по итогам двух кварталов (снижение ВВП, очищенного от сезонности, два квартала подряд), как предсказывают некоторые аналитики, министр ответил отрицательно.

"Нет. Я считаю, что по тому же налогово-бюджетному фактору, который сыграл важную негативную роль в 1-м квартале, он в остальную часть года будет, наоборот, в другую сторону действовать", - сказал Орешкин.