Банки заподозрили Минкультуры в нарушении конкуренции

21 мая. FINMARKET.RU -разослало подведомственным организациям письмо с рекомендациями переводить зарплатные проекты в системно значимые. Участники рынка видят в подобных письмах нарушение конкуренции и уже направили жалобы в Федеральную антимонопольную службу (ФАС), Минфин и банковские ассоциации. Указанное решение, пишет “Коммерсант”, может касаться также учреждений Минспорта и принято на закрытом совещании в правительстве, где банковский сектор представляла единственная организация такого статуса — ВТБ. Но там уверяют, что, наоборот, активно поддерживают конкуренцию.

По сведениям "Ъ", банк "Санкт-Петербург" направил в Минфин, ФАС и Ассоциацию российских банков (АРБ) письмо с сообщением о письме Минкультуры от 26 февраля 2019 года № 80–011–39-С0, в котором министерство рекомендовало своим организациям перевести зарплатные проекты в системно значимые банки (в список входят 11 крупнейших банков с более 60% активов сектора).

Согласно тексту документа, на который ссылается "Ъ", ограничение перечня рекомендуемых банков узким кругом системно значимых не только противоречит принципам конкуренции, что может привести к ухудшению условий обслуживания для учреждений и их сотрудников, но и не соответствует принципам, в соответствии с которыми правительствомустанавливаются требования к кредитным организациям в целях их допуска к работе с бюджетными средствами. В частности, в своем письме банк отмечает ограничения, введенные для размещения средств федерального бюджета в депозитах, но полное отсутствие подобных ограничений для зарплатных проектов.