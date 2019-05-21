Сколько стоят кредиты для зарплатных клиентов банков

21 мая. FINMARKET.RU - В понедельник, 20 мая, ЦБ опубликовал предельные значения полной стоимости кредита (ПСК) за 1-й квартал. Банкам запрещено превышать эти показатели более чем на треть – рассчитывать среднерыночные значения ПСК регулятор начал с 2015 г., данные предоставляют не менее чем 100 крупнейших розничных банков. В расчетах за 1-й квартал этого года появилась новая категория займа, следует из опубликованных ЦБ данных, – это "Потребительские, предоставляемые при условии получения заемщиком регулярных выплат на свой банковский счет". Это все виды кредитов, которыевыдают своим зарплатным клиентам, пояснил "Ведомостям" представитель ЦБ. Расчеты по ссудам для зарплатных клиентов регулятор публикует впервые.

Так, согласно расчетам регулятора, предельно допустимаяпо кредитам для зарплатных клиентов составляет 21,4% годовых (среднерыночное значение – 16%). Это меньше, чем, например, по обычным потребительским кредитам для других клиентов: так, по кредиту до 30 000 руб. сроком до одного года предельная ПСК составляет 40% годовых (среднерыночное значение – 30,3%), на сумму 30 000 — 100 000 руб. – 23,8% (17,8%), пишут "Ведомости".

Стоимость риска по кредитам зарплатным клиентам в среднем вдвое ниже, чем по кредитам клиентам "с улицы", говорит директор департамента кредитного бизнеса банка "Открытие" Михаил Чамров. Выделение кредитов зарплатным клиентам в отдельную категорию приведет, с одной стороны, к большей поляризации ставок, с другой, – к более справедливому ценообразованию: зарплатным клиентам банки смогут еще больше понизить ставки, поддерживая низкий уровень ПСК в этой категории, заключает он.

Теоретически то, что занижающий ПСК показатель выделили отдельно, дает банкам возможность увеличить ставку по другим потребительским кредитам, говорит аналитик Fitch Александр Данилов. Однако, ограничивать банки тут может уже другой фактор — повышенные ЦБ коэффициенты риска по необеспеченным потребкредитам.