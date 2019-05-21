Привлекательность РФ для трудовых мигрантов снижается

21 мая. FINMARKET.RU - Как следует из доклада "Интеграционный барометр" Евразийского банка реконструкции и развития (ЕАБР), желание россиян видеть в своей стране трудовых мигрантов снижается (данные получены на основе опросов ВЦИОМа), пишет "Коммерсант".

В целом в странах ЕАЭС в среднем 77% населения поддерживают принципы свободы передвижения, трудоустройства, проживания и обучения на территории союза. При этом в России фиксируется традиционно высокий уровень неприятия работников из других стран — такой настрой продемонстрировали 53% населения (в 2012 году — 46%).

Согласно докладу, с другой стороны, востребованность российского рынка труда со стороны мигрантов постепенно снижается. Если в 2015 году вероятность временной трудовой занятости в России рассматривали 53% жителей Таджикистана, то в 2017-м — 37%. В Молдавии доля потенциальных трудовых мигрантов снизилась с 27% до 17%, в Киргизии — с 38% до 30%. Такая тенденция, отмечают авторы исследования, в совокупности с неприятием большинством россиян иностранных работников может привести к снижению интереса этих стран к России и в других сферах. Отметим, что сами россияне весьма слабо заинтересованы во временном трудоустройстве в странах СНГ (всего 3% респондентов заявили о готовности к такому шагу) и больше жителей других стран ЕАЭС ориентированы на внутренний рынок труда (74% опрошенных).

Выводы исследования ЕАБР подтверждаются недавними данными РАНХиГС, согласно которым миграционный прирост населения России по итогам 2018 года оказался наименьшим с 2005 года (124,9 тыс. человек) и не смог полностью компенсировать естественную убыль россиян. Чтобы поднять интерес к миграции в, правительство уже приступило к облегчению доступа к разрешениям на временное проживание и выдаче российских паспортов, пишет "Ъ".