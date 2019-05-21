Почти 25 млн россиян скрывают свои доходы

21 мая. FINMARKET.RU - Данные о страховых взносах и стаже поступают в Пенсионный фонд России (ПФР) лишь от 54 млн россиян, пишут "Известия", ссылаясь на его пресс-службу. Однако, по предварительным данным Росстата на этот год, численность трудоспособного населения сегодня составляет 81,3 млн граждан. При этом официально зарегистрированных безработных в России, согласно данным Минтруда, чуть больше 800 тыс. человек, еще 2,4 млн российских граждан — неработающие инвалиды. Согласно подсчетам "Известий", оставшиеся 24 млн россиян в трудоспособном возрасте либо не работают вовсе, либо получают зарплату «в конверте». По словам экспертов, точно назвать число таких граждан невозможно, но их общий потенциальный теневой доход способен достигать 12 трлн рублей, а сумма платежей, которая могла бы ежегодно поступать в бюджет, соразмерна с третьей частью его прибыли.

Данные Минтруда на первую неделю мая свидетельствуют о том, что число официально зарегистрированных безработных — то есть состоящих на учете в службе занятости — в России чуть больше 805 тыс. человек. Также в стране в трудоспособном возрасте проживают 2,4 млн неработающих инвалидов, уточнили в министерстве. Выходит, отмечает газета, 24 млн трудоспособных россиян никак не задействованы в экономике страны: либо эти люди не имеют вообще никакого заработка, либо получают его "в конверте".

Согласно подсчетам Росстата реальных доходов населения по обновленной методике, в 2018 году средняя сумма оплаты труда наемных работников составила 34,5 трлн рублей. По старой схеме в 2018 году этот показатель был равен 25,2 трлн рублей. Разница в 9,3 трлн рублей, по мнению экспертов, и представляет собой преимущественно «серые»россиян.

Сумма скрытых финансовых потоков граждан, с которых не уплачиваются налоги, может достигать 12 трлн рублей в год, заявил директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович. То есть ежегодно бюджеты недополучают примерно 5,16 трлн рублей подоходного налога и страховых взносов. Это около трети доходной части федерального бюджета.

По мнению Георгия Остапковича, реальное число работающих в России составляет 70–72 млн, и именно от этой цифры надо отталкиваться при расчете теневой занятости. Остальные граждане в трудоспособном возрасте, как считает эксперт, это домохозяйки, студенты, инвалиды и просто по каким-то причинам не работающие. Георгий Остапкович подчеркнул: ни статистика, ни государственные структуры точно не знают, сколько людей в России не платят налоги со своих доходов.

Так, в 2013 году занимавшая тогда пост вице-премьера по социальным вопросам Ольга Голодец называла цифру в 38 млн россиян, которые "непонятно, где заняты, чем заняты, как заняты". Татьяна Голикова в 2017 году будучи главой Счетной палаты, объявила, что 14,4 млн человек не уплачивают налоги со своих доходов.

Как сообщили "Известиям" в Роструде, с 2015 года за счет реализации мер, направленных на снижение неформальной занятости, легализовано свыше 8 млн работников. Это граждане, которые трудились без заключения каких-либо договорных отношений и получали абсолютно «серый» доход.

Теневой бизнес, по словам Георгия Остапковича, есть во всем мире. В России, как отмечает эксперт, он занимает 22–23% экономической деятельности, среди европейских стран это сопоставимо с Италией. При этом, по мнению главы Центра конъюнктурных исследований ВШЭ, россияне не совершают никаких противозаконных действий и применять к ним какие-либо взыскания не следует. Люди таким образом зарабатывают себе на жизнь, тратят эти деньги на покупки, и своим потребительским спросом стимулируют внутренний валовый продукт страны. Если всех, кто находится в теневой занятости, принудительно легализовать, то уровень бедности в России вырастет с нынешних 20 млн человек как минимум до 25 млн человек, считает эксперт.