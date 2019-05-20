Правила для концессий и госинвестиций подкорректируют

20 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития, продолжая нормотворческую работу по обеспечению частных и госинвестиций в нацпроекты, опубликовало проект поправок к закону "О концессионных соглашениях" и постановления правительства, регулирующегопроверки инвестпроектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета.

В частности, поправки предусматривают установление равного доступа заинтересованных лиц к заключению концессионного соглашения по инициативе потенциального инвестора, а также регламентируют сроки и объемы размещения информации на сайте torgi.gov.ru, сроки принятия концедентом решений о проведении конкурсных процедур, пишет "Коммерсант"

Также документ ужесточает порядок передачи имущества в жилищно-коммунальных концессиях - согласно ему, объекты теплоснабжения и коммунальные сети не смогут включаться в состав "иного имущества", передаваемого концессионеру: они должны будут выступать непосредственным предметом соглашения - вероятно, так правительство намерено добиваться реальных инвестиций в отрасли, хотя пояснительная записка к документу этого не объясняет.

Минэкономразвития также предлагает новацию, которая выглядит как антиконкурентная: это установление необходимости внесения задатка, который потенциальные участники конкурса на право заключения концессионного соглашения должны будут перечислять на счет концедента "в целях устранения риска участия недобросовестных лиц".

Как отмечает министерство в пояснительной записке к поправкам, сейчас в законе нет общих требований к задатку, аналогичных требованиям закона о госзакупках, а ведомственные или региональные требования "могут рассматриваться как заградительный барьер для участия в конкурсе, ограничением конкуренции. Министерство предлагает централизовать норму об обязательном размере задатка, который будут обязаны вносить потенциальные участники концессионного конкурса, и дать госучастникам право устанавливать "своеобразный ''фильтр'' по отбору финансово стабильных и квалифицированных участников рынка в рамках ФЗ ''О защите конкуренции''", а также предлагает конфисковывать задаток "при отзыве заявки до принятия решения" о результатах конкурса или в случае "отказа или уклонения победителя конкурса от подписания концессионного соглашения".

Кроме этого, министерство предлагает проводить конкурсы сразу, в течение 10 дней после принятия решения о возможности заключения концессионного соглашения.

А в правилах оценки эффективности бюджетных средств для нужд госинвестиций предлагается изменить требования к проектам-аналогам государственных инвестпроектов, по которым собственно оценивается потенциальный результат капвложений.

Для остальных госпроектов, если они состоят из нескольких самостоятельных объектов капстроительства или отдельных его этапов, разрешается представление отдельных проектов-аналогов для каждого объекта или этапа, а при отсутствии проектов-аналогов предусмотрена возможность сравнения с проектом, имеющим положительное заключение государственной экспертизы (в том числе в части сметной стоимости) с исключением или добавлением некоторых работ. Если же затраты на приобретение и монтаж машин и оборудования не могут быть подтверждены проектом-аналогом, допускается рыночная оценка таких поставок и монтажа.