Банки стали аутсайдерами по росту зарплат

20 мая. FINMARKET.RU - Главными аутсайдерами по росту заработных плат в январе-марте 2019 года стали сотрудники финансовой сферы. Это следует из бюллетеня департамента исследований и прогнозирования Банка России "О чем говорят тренды", на который ссылаются "Известия". Согласно этому документу, за первые три месяца нынешнего года их оклады сократились более чем на 1,5%. Одновременно с этим в лидеры вышли россияне, занятые в торговле, строительстве и обрабатывающей промышленности: здесь темпы роста зарплат находятся в диапазоне 6–9%. Несколько хуже дела обстоят в госсекторе, где этот показатель варьируется в пределах 1–5%. Впрочем, эксперты, опрошенные "Известиями», существенного улучшения ситуации на рынке труда пока не ожидают. По их словам, причиной тому будет замедление темпов роста ВВП.

Замедление темпа роста номинальных заработных плат произошло как в частном, так и в государственном секторе, отмечается в бюллетене. По прогнозам аналитиков ДИПа, оно может продолжиться вплоть до начала IV квартала 2019 года, когда будут проиндексированы оклады бюджетников.

В ЦБ и Минтруде запрос "Известий" о причинах замедления роста зарплат переадресовали в Минэкономразвития. В этом ведомстве на аналогичный вопрос не ответили.

Денежное вознаграждение увеличивается в сферах, прямо или косвенно связанных с нефтедобычей и экспортной торговлей нефтепродуктами, поскольку черное золото — основной природный ресурс России, пояснила аналитик компании "ФинИст" Ирина Ланис. За 1-й квартал нынешнего года стоимость сырья выросла на 30%, что дало возможность трудящимся в этих отраслях получить повышенный доход, сказала эксперт.

Кроме того, в обрабатывающей промышленностиповышались благодаря масштабным инвестиционным проектам, добавил начальник отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарек Авакян.

Относительно высокий рост окладов в строительстве и торговле эксперт объясняет очень низкой базой прошлого года. Этиэкономики были в депрессивном состоянии с 2014-го, и даже при небольшой стабилизации ситуации доходы здесь будут расти — в противном случае компаниям не удастся привлечь новых сотрудников, считает Нарек Авакян.

Что касается финансового сектора, то здесь снижение оплаты труда обусловлено отзывами банковских лицензий, добавил он. Количество рабочих мест сокращается, обостряется конкуренция, и, как правило, руководство в таких условиях меньше мотивировано на увеличение зарплат, отметил эксперт. Уже довольно давно финансовая сфера в этом вопросе сильно отстает по сравнению с другими отраслями, отметил старший научный сотрудник РАНХиГС Виктор Ляшок.

При этом в сильном замедлении темпов роста зарплат в госсекторе эксперт не видит ничего удивительного. Оно связано прежде всего с эффектом высокой базы, сказал генеральный директор "Иволга Капитал" Андрей Хохрин. В прошлом году бюджетникам были значительно повышены оклады после майских указов президента, сейчас они просто поддерживаются на уровне инфляции, пояснил Виктор Ляшок.

По итогам 2019 года ожидается некоторый рост реальных зарплат — он составит около 1,5%, сказал Нарек Авакян. По его словам, на существенное увеличение оплаты труда рассчитывать не стоит из-за замедления темпов роста российской экономики.

Между тем в Минэкономразвития прогнозируют, что в текущем году рост реальных заработных плат составит 1,1%, в 2020-м — 2%. Затем он будет на уровне 2,7% вплоть до 2024 года, предполагают в ведомстве.