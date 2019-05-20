Службы занятости помогут сделать карьеру

20 мая. FINMARKET.RU -занятости изменятся до неузнаваемости. В России стартовал стратегически важный проект по реформированию службы занятости населения. Он реализуется Рострудом под патронатом Минтруда и Минэкономразвития. Сейчас разрабатывают единые новые стандарты для работы служб занятости, и уже в этом году их начнут "обкатывать" в 16 пилотных регионах.

Как изменятся службы занятости, "Российской газете" рассказал замглавы Роструда Денис Васильев. Главное, будет другой принцип оказания услуг. Службам предстоит перейти от отдельных запросов по обращениям граждан или работодателей к решению комплекса проблем в соответствии с жизненной или бизнес ситуацией, стать современным кадровым центром.

Служба занятости должна выступать для человека в роли персонального консультанта - ассистента, который оценит его профессиональный уровень, при необходимости предложит услуги по повышению квалификации или по переориентированию в другую сферу деятельности, предоставит консультацию и рекомендации по лучшему возможному профессиональному пути. Саму линейку оказываемых услуг также планируется обновить.

Все это потребует новых компетенций и от самих служб занятости. По сути, предстоит создать новый тип сотрудников (консультантов, профессиональных ассистентов) через специальные программы обучения и переобучения, которые также пройдут апробацию в пилотных регионах.

Консультант должен будет вести с человеком проактивную работу, основываясь на данных профилирования, если надо - предложит переобучиться. Если по профессии соискателя есть интересные вакансии в другом регионе - предложит переехать, предоставит всю информацию, поможет пройти дистанционное собеседование, расскажет об условиях жизни в регионе, как и где там арендовать жилье, и ответит на все профессиональные и "бытовые" вопросы.

Вовлеченность консультанта в жизненную ситуацию соискателя будет интенсивной, он сможет помогать человеку решать и некоторые личные проблемы, если они возникают в результате трудоустройства. Например, если женщина найдет работу далеко от дома и ей станет неудобно водить ребенка в детский сад, служба занятости сможет предложить варианты по переводу ребенка в другой детсад, ближе к ее работе.

Дополнительно планируется разработать новые подходы и инструменты по работе с категориями людей, особо нуждающихся в поддержке в трудоустройстве (выпускники, инвалиды, молодежь, женщины, бывшие заключенные, старшее поколение).

По словам Д.Васильева, служба занятости населения должна стать главным источником всей информации, связанной с ситуацией на рынке труда, понимать распределение трудовых ресурсов в регионах, выполнять функции прогнозирования, анализа востребованности профессий и приоритетных компетенций для профессионального обучения и переобучения граждан. "Все предлагаемые изменения нужны в первую очередь для повышения кадрового потенциала России и, как следствие, повышения производительности труда и роста экономики. Одним из ключевых направлений в обновленной службе занятости должно стать решение не узкорегиональных проблем, а задач развития экономики и потребностей страны в целом. Так, например, вопросы мобильности трудовых ресурсов, в том числе привлечения кадров на Дальний Восток", - отметил Денис Васильев.