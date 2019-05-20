Минэкономразвития предложило способ увеличить несырьевой экспорт

20 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предложило способ выполнить наказ президента и увеличить несырьевойс $149,8 млрд в 2018 г. до $250 млрд к 2024 г. По идее министерства, один из ключей к успеху - развитие IT-сектора, которому поможет создание экстерриториальной свободной экономической зоны для IT-компаний, ориентированных на экспорт. В конце марта Минэкономразвития разослало по профильным министерствам и участникам рынка проект концепции такой виртуальной особой экономической зоны, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники.

Идея налоговых льгот для IT-сектора не нова и похожа на "Сколково", где резидентам на 10 лет обнуляют налог на прибыль (если выручка не более 1 млрд руб.) и НДС, дают льготу по страховым взносам (14% вместо 30%), освобождают от налога на имущество и возмещают таможенные платежи. "Сколково" очень привлекательно для резидентов, уверяет управляющий партнер TargetGlobal Михаил Лобанов. По данным фонда, в 2017 г. в нем было более 1800 резидентов с выручкой 147,8 млрд руб. В 2016 г. часть льгот Минэкономразвития уже предлагало распространить на другие инновационные компании.

На сей раз Минэкономразвития конкретные ставки не предложило, перечислив только меры поддержки: компенсация таможенных пошлин при ввозе оборудования, если его аналоги не производятся в России, льгота по налогу на прибыль, имущество и землю, НДФЛ, дивиденды, освобождение от уплаты НДС, ускоренная амортизация, освобождение от валютного контроля и возможность безвизового въезда иностранных работников.

Резидентами могут быть только российские компании, в том числе полностью принадлежащие иностранцам, но не менее 50% их выручки должно поступать от экспорта; определены и отрасли, которыми компании могут заниматься в виртуальной экономической зоне. Они схожи с теми, какие есть в "Сколково", плюс появляется еще три новых: продвижение программного обеспечения, в том числе компьютерных игр, киберспорт и создание аудиовизуальных и музыкальных произведений. Под эти профили попадает, например, деятельность МТС и Mail.ru Group.

У МТС в марте появилась киберспортивная платформа WASD.TV. Представитель МТС говорит, что компания изучит предложение Минэкономразвития.

Виртуальность зоны предполагает, что она - на всей территории России, ее резидент может работать из любого региона. Для координации работы виртуальной зоны будет создана управляющая компания, ей резиденты будут платить взносы, например процент от выручки.

По данным ассоциации "Руссофт", в 2018 г. экспорт российских IT-продуктов и услуг достиг $10 млрд, на 19% больше, чем в 2017 г. Часть выручки до России не доезжает: в 2017 г. экспортные поступления в Россию производителей программного обеспечения составили не менее $5,5 млрд, около $4 млрд осталось в их офисах за рубежом. Сколько программистов уехало в другие страны - неизвестно, пишет "Руссофт".

Минфин не готов и на преференции, предложенные Минэкономразвития, - из-за льгот (НДФЛ, налог на имущество и земельный) уменьшатся доходы регионов, пишет в отзыве на проект замминистра финансов Андрей Иванов. Льготы по НДФЛ он предлагает исключить, пишут "Ведомости".