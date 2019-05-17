ПФР оцифровал трудовые книжки россиян

17 мая. FINMARKET.RU - Минтруд планирует внести в Госдуму законопроект об электронных трудовых книжках до конца весенней сессии — до 28 июля. Сейчас этот документ всё еще находится на рассмотрении кабмина. При этом, несмотря на отсутствие принятого закона, ПФР уже оцифровал всероссиян, сообщили "Известиям" в фонде.

Законопроект Минтруда предполагает, что в тестовом режиме электронные трудовые будут действовать в течение 2020 года: с 1 января работодатели начнут передавать сведения о работнике в информационную систему ПФР. С 2021 года норма станет обязательной для всех работодателей. Исключение составят работники, которые подадут отдельное заявление на ведение книжек в бумажном формате. "Аналоговый" вариант они смогут сохранить на протяжении всей трудовой деятельности. Но для россиян, которые будут впервые оформляться на работу с 1 января 2021 года, компания будет вести сведения только в электронном виде. Система прошла успешное тестирование еще в 2017 году, сообщили в ПФР.

Первые шаги по оцифровке трудовых книжек россиян Пенсионный фонд начал делать задолго до разработки законопроекта — еще с конца 1990-х годов, когда в фонде начала внедряться внутренняя система персонального учета. Как уточнили изданию в пресс-службе ПФР, сегодня предприятия раз в год сдают отчетность, эти данные заносятся в систему. За счет оцифровки 100% сведений о трудовой деятельности россиян сегодня пенсии могут назначаться практически полностью без участия человека. Например, за прошлый год дистанционно выплаты назначили по 1,3 млн онлайн-заявлений.

Внедрение электронного кадрового документооборота выгодно бизнесу, поскольку компании смогут перевести эту сферу деятельности на аутсорс по аналогии с бухгалтерией. По словам члена правления "Опоры России" Натальи Ушаковой, один рубль затрат на офисное кадровое делопроизводство превращается в 28 копеек при переходе в электронный формат. То есть затраты предпринимателей на этот пункт сокращаются примерно втрое.

Несмотря на то что ПФР уже перевел в электронный вид трудовые книжки россиян, к работе по новым правилам, когда работодатели будут самостоятельно в режиме онлайн передавать новую информацию в фонд, могут оказаться готовы не все. Малые компании в отдаленных регионах, фермерские хозяйства, семейные предприятия и фрилансеры не всегда следят за нововведениями и оперативно внедряют их. И в таком случае потребуется разъяснительная работа.

В Центре социально-трудовых прав уверены, что полностью отказываться от бумажных трудовых книжек пока рано.