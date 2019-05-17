Индекс потребдоверия достиг исторического минимума

17 мая. FINMARKET.RU - По итогам первого квартала 2019 года индекс потребительского доверия россиян опустился с 65 до 62 пунктов, говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen. Показатель побил антирекорд и достиг исторического минимума. Как следует из данных аналитиков, в течение 2014–2017 годов он опускался с 83 до 69 пунктов, пишет "Коммерсант". В первом квартале прошлого года индекс снизился до 68 пунктов, во втором — вырос на 2 пункта, в третьем — снова сократился до 67 пунктов. Предыдущий минимум в 63 пункта был в первом и четвертом кварталах 2016 года. Как отмечается в исследовании, в январе—марте 2019 года ухудшились два из трех показателей, на основе которых складывается индекс. Доля россиян, ожидающих «хороших» или «отличных» финансовых перспектив на ближайшие полгода, сократилась на 5 процентных пунктов (п. п.), до 25% относительно четвертого квартала 2018 года. Доля потребителей, готовых тратить деньги, за тот же период снизилась с 21% до 14%. При этом на 2 п. п., до 20% выросло число опрошенных, с оптимизмом оценивающих перспективы на рынке труда в ближайшие полгода.

"В текущей экономической ситуациивсе меньше ожидают благоприятных финансовых перспектив, считая, что сейчас не лучшее время тратить деньги. Вследствие чего они сокращают повседневные расходы и продолжают экономить",— констатирует директор по аналитике и консалтингу NielsenМарина Волкова. По словам начальника отдела инвестидей "БКС Брокер" Нарека Авакяна, из-за роста налоговой нагрузки у бизнеса остается все меньше возможности увеличивать расходы, в том числе зарплаты сотрудникам, которые формируют львиную долю доходов населения. По данным Росстата, в первом квартале 2019 года реальные доходы упали на 2,3% год к году. При депрессивном состоянии этой сферы и настроение, и, и ожидания потребителей также будут очень слабыми, отмечает Н.Авакян.

По оценкам The Conference Board и Nielsen, доля потребителей, у которых есть свободные деньги, в первом квартале 2019 года сократилась с 77% до 72%. Число россиян, стремящихся экономить, за то же время увеличилась с 62% до 69%.

В целом доля российских потребителей, которые считают, что страна находится в состоянии рецессии, в первом квартале 2019 года выросла на 3 п. п., до 79%, говорится в исследовании The Conference Board и Nielsen. Одновременно с 4% до 6% увеличилось число респондентов, уверенных в улучшении экономического положения в течение года. По мнению М.Волковой, рост доли россиян, уверенных в выходе экономики из кризиса, может говорить о позитивной динамике индекса потребительской уверенности в будущем.