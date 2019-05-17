Доходы россиян в 2020 году увеличатся на 2,9%

17 мая. FINMARKET.RU - Благосостояние россиян начнет расти ускоренными темпами в следующем году, говорится в прогнозе Института народнохозяйственного прогнозирования (ИНП) РАН, с которым ознакомились "Известия" . В 2020-м рост реальных доходов граждан составит 2,9%. Причиной тому станет частный сектор, где будут увеличиваться заработные платы, а также повышение пенсий на 1 тыс. рублей ежегодно до 2024-го, пояснил один из авторов исследования, заместитель директора ИНП РАН Александр Широв. Впрочем, к 2021 году увеличение доходов замедлится до 2,1%.

Оценка ИНП РАН несколько оптимистичнее, чем у Минэкономразвития, которое в апреле ухудшило свой прогноз по благосостоянию населения. Ведомство рассчитывает, чтограждан вырастут в 2020-м на 1,5%. Впрочем, относительно доходов по итогам 2019 года мнения Минэкономразвития и ИНП РАН совпадают: ожидается, что рост составит 1%.

При этом в планах правительства сократить численность населения с денежными доходами ниже величины прожиточного минимума в два раза, рассказали "Известиям" в пресс-службе Минтруда. Для этого предусмотрена индексация зарплаты работников организаций бюджетной сферы, а также социальных выплат и пособий.

В своем прогнозе ИНП РАН использовал уже новую методику Росстата по расчету доходов населения, отметил А.Широв.

Впрочем, другие опрошенные "Известиями" эксперты не видят особых предпосылок для улучшения уровня жизни граждан в среднесрочной перспективе. Причиной тому будут низкие темпы роста ВВП, считают аналитики. По прогнозу Минэкономразвития в 2019 году он составит 1,3% из-за повышения НДС с 18 до 20%, сказала руководитель аналитического департамента компании ФинИст Катя Френкель. По ее оценке, в будущем году показатель роста экономики может оказаться в диапазоне 1,7–2%. Однако случится это при условии роста цен на нефть и отсутствии внешних шоков.

С ней солидарен аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. По его словам, в следующем году рост доходов населения не превысит 1%. Из-за всплеска инфляции, вызванного увеличением НДС с 1 января, ожидать роста реальных доходов граждан в нынешнем году не стоит, отметил он. По его словам, расчеты Росстата не отражают настоящего потребления среднего домохозяйства. Так, например, не предусмотрены расходы на интернет, мобильный телефон, а посещение театра или кино запланировано всего один раз в год, отметил А.Антонов.

В 2019 году рост доходов населения в лучшем случае будет нулевым, а в будущем году не превысит 1%, прогнозирует эксперт "БКС Брокер" Нарек Авакян. По его мнению, один из главных барьеров для улучшения благосостояния граждан — высокое участие госсектора в экономике, где производительность труда ниже, чем в частных компаниях. Счетная палата в прошлом году зафиксировала: доля государства в экономике составляет 48%, сказал Н.Авакян. Между тем ФАС недавно и вовсе заявила, что эта цифра перевалила за отметку 50%.