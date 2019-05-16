ЦБ РФ не ждет повторения случаев санации крупных банков

16 мая. FINMARKET.RU -не ждет повторения случаев санации крупных банков, как было в 2017 году, сообщил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин в Госдуме.

"Своего пика процесс отзывов лицензий достиг в 2015-2016 годах и пошел несколько на убыль, интенсивность этого процесса. Правда, если еще принять во внимание, что мы в 2017 году провели массовое санирование, скажем, ослабевших, уже утративших свою работоспособность крупнейших банков, то вообще процесс оздоровления финансового, банковского сектора, наверно, по нашим субъективным ощущениям с коллегами, достиг своего пика в 2017 году. 2017 год был для нас годом тяжелейших испытаний, лично для нас, для нашей команды", - сказал Тулин.

По его личному мнению, если не две трети, то три четверти пути оздоровления банковского сектора уже пройдены.

"Таких крупных масштабных явлений, печальных событий, как были в 2017 году, мы их просто больше не ожидаем", - добавил первый зампред ЦБ.

ЦБ РФ продолжит следить за рисками потребительского кредитования, видит угрозу попадания населения и банков в ловушку, связанную с чрезмерными темпами роста этого сектора.

"Мы в ЦБ полагаем, что, с одной стороны, это объективный процесс, не нужно его запрещать, но нас уже несколько настораживают темпы прироста, есть угрозы того, что это может оказаться ловушкой и для населения, и для банков", - сказал Д.Тулин, напомнив о принятых регулятором мерах по сдерживанию темпов роста необеспеченных кредитов.

Первый зампред признал, что пока меры ЦБ не привели к заметному сокращению годовых темпов прироста потребительского кредитования, но уже влияют на месячные и квартальные данные. "Будем внимательно за этим следить", - подчеркнул Д.Тулин.

Он рассказал о причинах бурного роста этого вида кредитования. "У нас в течение нескольких лет, начиная с 2015 года по 2017 год, наблюдалось ежегодное снижение реальных доходов населения, люди стали меньше потреблять существенно. В 2018 году где-то стабилизировалась эта ситуация, по крайней мере, падение прекратилось. (. . .) Люди уже, наверно, устали дальше вести такой аскетический образ жизни. Часть населения берет потребительские кредиты, чтобы хотя бы поддерживать уровень потребления, дальше его не снижать", - пояснил первый зампред.

Он добавил, чтоохотно занимаются розничным кредитованием из-за его высокой маржинальности. При этом населению "номинальных доходов пока хватает, чтобы обслуживать кредиты".