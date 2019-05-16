Порядок расчета платы за отопление могут изменить

16 мая. FINMARKET.RU - Порядок расчета платы за отопление в многоквартирном доме могут изменить. Счет в платежке будет зависеть от фактического потребления - конечно, при наличии соответствующих приборов учета, пишет "Российская газета". Законопроект правительства на эту тему прошел первое чтение в Госдуме.

Инициатива направлена на исполнение постановления Конституционного суда, который выявил несправедливость. Дело в том, что сейчас, по сути, отсутствует разделение значений общедомовых и индивидуальных приборов. Из-за этой неопределенности показания индивидуальных счетчиков учитывать необязательно.

Предметом рассмотрения КС была жалоба россиянина, который, как уточнила депутатам замминистра строительства и ЖКХ Татьяна Костарева, "желал платить меньше за коммунальные услуги по отоплению и не имел возможности убедить управляющую компанию в том, что показания его индивидуальных приборов должны быть учтены".

Благодаря принятию закона порядок взаимоотношений между гражданами и управляющими компаниями станет более прозрачным: оплата будет производиться четко по показаниям приборов учета, если таковые в квартирах стоят. Как заметила Костарева, законопроект направлен на обеспечение гарантий прав граждан.

При этом, отмечают авторы законопроекта, новые нормы не приведут к росту коммунальных платежей в целом, пишет "Российская газета"..