Треть россиян считает нынешнее время плохим для сбережений

16 мая. FINMARKET.RU - Россиян, оценивающих нынешний период как неблагоприятный для сбережений, в полтора раза больше, чем сограждан, оценивающих эти условия как хорошие, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".

Согласно результатам социологического исследования:

- 32% участников опроса считают, что на данный момент плохое время для сбережений,

- противоположной точки зрения придерживается 21% респондентов.

- относительное большинство россиян (38%) не могут назвать настоящее время хорошим или плохим для сбережений.

В отношении перспектив на ближайший год среди россиян преобладают нейтральные настроения:

- 40% опрошенных не ждут каких-либо изменений по условиям для сбережений,

- негативные ожидания у 30% респондентов,

- 11% россиян считают, что в следующем году возможностей для сбережений будет больше.

По данным исследования, по состоянию на апрель текущего года две трети российских семей (65%) отмечали, что не имеют никаких сбережений.

"Накопления могут себе позволить преимущественно высокодоходные группы. Только две из десяти семей с низким материальным достатком, при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями", - отмечают в "Левада-центре".

"Большая часть сберегателей наблюдается в крупных городах: в столице таких более половины жителей (54%). В сельской местности, напротив, ресурсов для откладывания денег заметно меньше: только 29% опрошенных откладывают средства", - сообщили социологи.

Опрос бы проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом от 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах