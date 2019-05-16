Треть россиян считает нынешнее время плохим для сбережений

16 мая. FINMARKET.RU - Россиян, оценивающих нынешний период как неблагоприятный для сбережений, в полтора раза больше, чем сограждан, оценивающих эти условия как хорошие, свидетельствуют данные опроса "Левада-центра".
Согласно результатам социологического исследования:
- - 32% участников опроса считают, что на данный момент плохое время для сбережений,
- - противоположной точки зрения придерживается 21% респондентов.
- - относительное большинство россиян (38%) не могут назвать настоящее время хорошим или плохим для сбережений.
В отношении перспектив на ближайший год среди россиян преобладают нейтральные настроения:
- - 40% опрошенных не ждут каких-либо изменений по условиям для сбережений,
- - негативные ожидания у 30% респондентов,
- - 11% россиян считают, что в следующем году возможностей для сбережений будет больше.
По данным исследования, по состоянию на апрель текущего года две трети российских семей (65%) отмечали, что не имеют никаких сбережений.
"Накопления могут себе позволить преимущественно высокодоходные группы. Только две из десяти семей с низким материальным достатком, при котором едва хватает на еду, обладают какими-либо накоплениями", - отмечают в "Левада-центре".
"Большая часть сберегателей наблюдается в крупных городах: в столице таких более половины жителей (54%). В сельской местности, напротив, ресурсов для откладывания денег заметно меньше: только 29% опрошенных откладывают средства", - сообщили социологи.
Опрос бы проведен 18-23 апреля 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом от 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ
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