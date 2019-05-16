Мусорной реформой никто не доволен

16 мая. FINMARKET.RU - Мусорная, стартовавшая 1 января 2019 г., похоже, мало кому нравится. Операторы, занявшиеся утилизацией бытовых отходов по новой системе, жалуются на массовые неплатежи, россияне жалуются на повышение тарифов – для них это стало самым заметным проявлением реформы. Попытки найти компромисс пока не выглядят убедительными, пишут "Ведомости".

Мусорная проблема – обустройство мусорных полигонов, переработка мусора, его вывоз и то, во сколько это все обходится природе и гражданам, – в последние полтора года не раз оказывалась в топе самых чувствительных экологических проблем для россиян. Так, в декабрьском опросе ФОМа о проблемах окружающей среды россияне поставили ее на первое место, наиболее конфликтогенной она оказалась в опросе Общественной палаты по итогам 2017 г. Обнародованные в мае 2019 г. результаты мартовского опроса "Левада-центра" показывают, что старт реформы заметили около 60% опрошенных, но главное ее проявление – рост тарифов на вывоз мусора, о нем сообщили 43%. Только 7% отметили, что до начала реформы у них были перебои со сбором мусора, а сейчас эта проблема устранена, у 10% перебои с вывозом мусора как были, так и остались.

Размер тарифов для региональных операторов определяют местные власти, но часть регионов столкнулась с тем, что компромисса между запросами операторов и возможностями граждан найти не удалось, на что губернаторы жаловались в Москву. На новую систему уже перешло более 80% регионов, но единого подхода в формировании тарифа нет: где-то тариф рассчитывается исходя из площади дома или квартиры, где-то – исходя из числа зарегистрированных в жилье. В ноябре 2018 г., после доклада президенту, министр экологии Дмитрий Кобылкин признал, что «в некоторых регионах [плата] подрастет, в некоторых регионах практически не изменится». Но, как пишет региональная пресса, на практике есть случаи кратного роста платы за. Заметить рост тарифа легко: теперь он указывается специальной строкой или в отдельной платежке.

Предполагается, что операторы возьмут на себя обязательства собирать, транспортировать, обезвреживать и захоранивать мусор, сохраняя окружающую среду, за что должны, по оценке Finexpertiza, ежегодно получать около 180 млрд руб. Но пока эти цифры только на бумаге: в среднем по стране, под данным операторов, собирают только 50,3% платежей, из-за чего в некоторых регионах они могут остановить работу.

Попыткой компромисса можно считать апрельское постановление правительства, которое позволяет в целях снижения тарифов вывозить мусор на старые свалки и полигоны. Правда, оно же выглядит шагом если не назад, но в сторону от реформы, которая и так буксует. "Решение, конечно, обозначено как временное – но временное регулярно становится у нас постоянным", - пишет автор статьи.