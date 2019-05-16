В России появится новый вид проверки предпринимателей

16 мая. FINMARKET.RU - В России появится новый видпредпринимателей — инспекционный визит. Такая поправка будет внесена в законопроект о госконтроле ко второму чтению в Госдуме, пишут "Известия", ссылаясь на замминистра экономического развития Савву Шипова. Визит предполагает, что контролер сможет прийти внезапно и увидеть, как всё работает на самом деле. А легкие внеплановые проверки предлагается проводить без разрешения Генпрокуратуры. Также Минэкономразвития выступает с инициативой изменить систему штрафов бизнеса. Их размер за конкретное нарушение не должен быть одинаковым для всех. В будущем могут исчезнуть и надзорные каникулы: их полностью заменят риск-ориентированным подходом.

Как рассказал Шипов, в обновленном законопроекте о госконтроле (готвится ко второму чтению) в Госдуме, появились новые подходы к описанию как контрольных мероприятий, так и профилактики. Главная цель обновленного законопроекта — сделать контроль эффективным и при этом помогающим бизнесу работать безопасно. Для этого существенно переработана система оценки соблюдения обязательных требований.

Другая важная составляющая , по его словам, — это профилактика нарушений. Сейчас контролер боится сделать любой шаг навстречу предпринимателю, у него просто нет таких полномочий. Контрольный орган даже не вправе объяснить, как правильно действовать в той или иной ситуации. Основной задачей должна стать помощь в соблюдении существующих правил, а не поиск нарушений.

Вводится целый ряд новых, необременительных как для контролера, так и для предпринимателя контрольных мероприятий. "Фактически мы уходим от доминирования проверок к применению других форм контроля. Например, инспекционный визит. Инспектор может приехать на объект и, пройдя по помещениям, сделать вывод, что обязательные требования, например противопожарной безопасности, выполняются, запасные выходы открываются", - рассказывает Шипов.

Мероприятие должно проводиться в течение одного дня, нельзя будет истребовать никаких документов. В законопроекте предполагаются как плановые такие визиты, так и внеплановые. Если сейчас можно внести в график контролеров только проверки, то после вступления документа в силу можно будет включить еще и инспекционный визит.

"Разница в том, что такой визит может проводиться без предупреждения подконтрольного лица. Это очень важно, потому что иногда нужно прийти и провести проверку не когда тебя ждут и всё подготовили к твоему приходу, а внезапно.

Можно ставить в известность предпринимателей о том, сколько раз в год будет совершен инспекционный визит, но не говорить, когда конкретно контролер придет. При этом у поднадзорного лица не будет серьезных затрат на прием инспектора: надо просто пустить и показать, ничего больше. Такая проверка будет происходить в течение дня, не ночью. Пришел, проверил и ушел", - говорит замминистра.