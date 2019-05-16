Россияне получат еще один день к отпуску

16 мая. FINMARKET.RU - Дополнительный оплачиваемый день отпуска для прохождения диспансеризации может стать ежегодным. Сейчас он предоставляется основной массе работников раз в три года. Минтруд России уже готовит поправки в законодательство на этот счет. Вопрос обсуждается с другими ведомствами, профсоюзами и работодателями, пишет "Российская газета", ссылаясь на министерство.

Как отмечает "РГ", есть поручение премьер-министра Дмитрия Медведева: до 20 июня Минтруду России подготовить и представить в правительство предложения по внесению изменений в Трудовой кодекс, предусматривающие право работника в возрасте от 40 лет на ежегодное освобождение от работы на один рабочий день с сохранением за ним места работы и среднего заработка для прохождения диспансеризации.

Издание напоминает, что с начала этого года каждый работающий россиянин раз в три года может взять один дополнительный день оплачиваемого отпуска на прохождение диспансеризации, а предпенсионеры - два дня каждый год. Но 6 мая вступил в силу обновленный порядок проведения диспансеризации и профилактических медосмотров, утвержденный приказом Министерства здравоохранения России. И по этому документу диспансеризацию россиянам 40 лет и старше рекомендуется проходить не раз в три года, а каждый год. До конца года диспансеризацию пройдут 62 миллиона россиян

Прежняя периодичность сохраняется только для молодежи 18-39 лет. В связи с этим и обсуждается возможность внесения поправок в Трудовой кодекс.