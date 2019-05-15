Треть соцобъектов предлагают строить из дерева

15 мая. FINMARKET.RU - Минпромторг предлагает установить квоту до 30% для деревянного домостроения при возведении социальных объектов по госзаказу. Это означает, что треть новых детских садов, школ, больниц в стране будут деревянными. Пока вопрос прорабатывается в ведомстве, рассказал "Известиям" замглавы министерства Виктор Евтухов. Он уточнил, что развитие предприятий деревянного домостроения стимулирует рост всего российского лесоперерабатывающего комплекса. Поэтому при госзакупках на возведение соцобъектов следует учитывать и использование этого материала. В идеале нужно достичь показателя не менее 30%, сказал замглавы Минпромторга.

"Пока в количественном отношении использование деревянных конструкций невелико по сравнению с другими строительными материалами. В среднем в России доля деревянного домостроения при возведении соцобъектов составляет около 10%", — пояснил В.Евтухов. Он привел в пример Архангельскую и Вологодскую области, где конструкции из этого материала, причем преимущественно собственного производства, используют достаточно активно. В этих регионах на долю дерева приходится более 30%. А в Карелии она достигает 22%. Речь идет о возведении сельских школ, детских садов, медицинских и полицейских пунктов, домиков лесников.

В.Евтухов отметил, что по доле строительства с применением деревапока отстает от США, Финляндии, Канады и Швеции. Но производственная база для деревянного домостроения в стране в целом сформирована, уверен замглавы Минпромторга.

К 2025 году ведомство планирует также расширить применение деревянных конструкций в жилищном строительстве –– до 20% (примерно 24 млн кв. м). Речь идет как о малоэтажных, так и о многоэтажных зданиях.

Генеральный директор Ассоциации деревянного домостроения Олег Панитков сказал "Известиям", что инициатива Минпромторга соответствует международным тенденциям. Прежде всего, по его словам, это связано с заботой об экологии, ведь— нейтральный материал. "А огнестойкость деревянных конструкций выше, чем металла и бетона. Это связано со спецификой поведения материала при воздействии огня: дерево горит, но защищает себя за счет обугливания, тем самым обеспечивая конкретный период сохранения несущей способности", — пояснил он.

Директор по инвестициям ГК "Гранель" Андрей Носов сказал "Известиям", что считает поддержку глубокой переработки древесины в России правильным шагом. Это создаст новые рабочие места, а также позволит увеличить объем экспорта конечной продукции.