Для работодателей, которые сохранят на работе пожилых, введут преференции

15 мая. FINMARKET.RU - Кабинет министров обсуждает возможность введения преференций для работодателей, которые сохранят на рабочих местах граждан старшего возраста. Причем речь идет не только о предпенсионерах, но и о пенсионерах, пишет "Независимая газета".

Людям важны не абстрактные обещания и ведомственные графики мероприятий, а конкретные результаты, причем не в отдаленном будущем, а уже сейчас. Такой "критерий" для оценки реализации нацпроектов привел президент Владимир Путин. Но пока правительству, похоже, не о чем сообщать, кроме как о бумажной работе и участии в разных заседаниях. Одной из тем подобных заседаний стали преференции работодателям за сохранение на рабочих местах граждан старшего возраста. При этом в правительстве как будто не замечают существенного противоречия. Пугая население дефицитом рабочих рук, власти подняли пенсионный возраст. Но чтобы работодатели не избавлялись от работников, за которых, казалось бы, они должны, наоборот, бороться, для предприятий придумываются различные схемы кнута и пряника.

"В рамках совместного поручения Минтруду, Минэкономразвития и Минфину о целесообразности разработки мер по стимулированию, содействию и поддержке работодателей, обеспечивающих сохранение и расширение занятости лиц предпенсионного и пенсионного возрастов, ведется проработка данного вопроса, - подтвердили "НГ" в пресс-службе Минтруда. - Предложения по нему планируется представить в июне в правительство".

Такая мера, как содействие занятости пожилых работников, имеет политический смысл. И дело не только в том, что пожилые граждане, испытывающие трудности с поиском и сохранением рабочего места, ждут после повышения пенсионного возраста дополнительных мер поддержки. Дело еще и в том, что "статистика" проведенных мероприятий, посвященных трудоустройству пожилых, - удобный показатель, которым можно будет отчитываться по итогам реализации нацпроектов. Например, в нацпроекте "Демография" один из разделов посвящен старшему поколению, и он содержит конкретные показатели по численности профессионально переобученных предпенсионеров.

"Мы организуем специальный мониторинг, насколько наши мероприятия эффективны. Например, сумел ли человек, пройдя курсы, устроиться на работу, закрепиться на ней. Незанятые предпенсионеры смогут после обучения найти новое место работы, в том числе при содействии службы занятости", - пояснял первый замглавы Минтруда Алексей Вовченко.

Хотя в стремлении властей дать преференции работодателям после повышения пенсионного возраста можно найти и определенные экономические мотивы. Напомним, последние годы пенсии работающих пенсионеров не индексируются. Более того, когда власти объясняли населению, что благодаря повышению пенсионного возраста удастся увеличить пенсии, они делали важное уточнение: это касается неработающих пенсионеров.

"Предложенные изменения в пенсионной системе позволят не просто сохранить уровень доходов пенсионеров, но главное - обеспечить их устойчивый, опережающий рост... В целом в предстоящие шесть лет мы сможем ежегодно увеличивать пенсию по старости для неработающих пенсионеров в среднем на 1 тыс. руб. Это даст возможность в 2024 году выйти на средний уровень пенсий для неработающих пенсионеров в 20 тыс. руб. в месяц", - пояснял В.Путин в телеобращении.

И чем больше станет именно работающих пенсионеров, тем меньше будет у государства обязательств перед пожилыми гражданами обеспечивать обещанный рост пенсий, отмечает "НГ".