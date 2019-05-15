Госкомпаниям могут предложить покинуть офисы в Москве и Петербурге

15 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития подготовило проект плана пространственного развития регионов. Проект был внесен в правительство.

Всего в плане 118 предложений, как развивать регионы, пишут "Ведомости". Одно из них предписывает чиновникам вместе с госкорпорациями и госкомпаниями подумать о перерегистрации их штаб-квартир, офисов «дочек» и зависимых компаний из Москвы и Санкт-Петербурга в другие крупные и крупнейшие городские агломерации (18 регионов – от Воронежа до Владивостока). Будет ли переезд добровольным – представитель Минэкономразвития не говорит, идея обсуждается.

В обязательном порядке перевести госкомпании из Москвы в регионы, где они работают, еще в 2013 г. предлагала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Тогда ее поддерживал премьер Дмитрий Медведев.крупных компаний желательно распределить по всем регионам, говорил он, приводя в пример Германию и США, где «в любом городе есть штаб-квартиры крупнейших компаний». Так правительство рассчитывало выравнять экономическую ситуацию в регионах.

Стратегия пространственного развития регионов до 2025 г. как раз должна решить эту задачу – увеличить ВВП хотя бы приоритетных регионов и сгладить разницу в индексе человеческого развития.

Для этого в стратегии выделены 12 макрорегионов и прописаны специализации для регионов – их конкурентные преимущества, которые они должны развивать (добыча полезных ископаемых, туризм, автопром, производство напитков и проч.). Теперь Минэкономразвития уточняет, что специализация должна быть «умной», т. е. включать преимущественно инновационные, эффективные, научные виды деятельности, а старые могут быть скорректированы. Регионы сами должны выделить эти «умные» приоритеты и согласовать с профильными министерствами, уточнил представитель Минэкономразвития, затем будут изменены и меры господдержки регионов.

Для тех регионов, которые выполнят условия, Минэкономразвития предлагает ввести единую субсидию на социально-экономическое развитие, также они получат приоритет при распределении субсидий. Даже субсидии для компаний могут зависеть от «умной специализации». Если же регион не выполнит условия стратегии, он может не получить поддержки федерального бюджета. Лишатся ли регионы поступающих сейчас субсидий или не получат сверх них – представитель Минэкономразвития не уточняет: механизм поддержки только разрабатывается.

Сейчас на субсидии приходится значительная часть федеральной поддержки регионов, в 2019 г. бюджет потратит на них около 590 млрд руб. – это почти треть всех трансфертов регионам.

Для регионов эффект от переезда штаб-квартир госкомпаний будет положительным – это новая инфраструктура, рабочие места, НДФЛ, особенно если переедет и топ-менеджмент, говорит старший директор Fitch Ratings Владимир Редькин. Но бизнес идею не поддерживает, отмечают "Ведомости".