Минэкономразвития предлагает упростить миграцию высококвалифицированных работников

15 мая. FINMARKET.RU - Минэкономразвития предлагает упростить миграцию в РФ для высококвалифицированных специалистов, рассказали "Коммерсанту" в ведомстве. Сейчас к таким специалистам миграционное законодательство относит иностранцев, которых привлекают на высокие зарплаты. Так, для желающих работать в особых экономических зонах она должна составлять не менее 58 тыс. руб. в месяц, не менее 83 тыс. руб.— для занятых в научной сфере и 167 тыс. руб.— для остальных. Число разрешений на работу для ВКС не квотируется, а разрешения на работу им выдают на три года с возможностью продления, также они могут оформить вид на жительство для себя и членов семьи. В 2018 году им выдали 28,2 тыс. разрешений на работу.

По мнению Минэкономразвития, необходимо уменьшить "зарплатные" пороги, чтобы расширить число получателей статуса ВКС. Кроме того, ведомство предлагает ввести возможность дистанционно подтверждать его по опыту работы или специализации, что расширит доступ таких специалистов на рынок труда без привязки к конкретному работодателю. Для упрощения долгосрочного пребывания ВКС и иностранцев, окончивших обучение в вузах РФ, министерство предлагает дать им возможность получать российское гражданство в упрощенном порядке без отказа от уже имеющегося. Это, по мнению замглавы Минэкономразвития Ильи Торосова, создаст условия для восполнения демографических провалов в РФ и будет способствовать ведению бизнеса и привлечению инвестиций.

Осенью 2018 года президент утвердил новую Концепцию государственной миграционной политики на 2019–2025 годы. В план по ее реализации Белый дом включил и мероприятия, предложенные Минэкономразвития. Однако, как отмечает Ольга Чудиновских, заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии МГУ, опыт привлечения ВКС показывает, что их мало интересует возможность проживать в РФ постоянно. За годы действия программы лишь единицы привезли в РФ семьи, а остальные рассматривают Россию как страну временной работы.

"В целом новая концепция миграционной политики вряд ли повлияет на миграционные потоки в страну — потенциал миграции в РФ из постсоветских стран уже исчерпан,— говорит и Юлия Флоринская из Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС.— А поскольку документ оставляет много решений лично за президентом, можно предположить, что он станет скорее политическим инструментом в отношениях РФ с ними".