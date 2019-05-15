Сборы неналоговых платежей вырастут на 44 млрд

15 мая. FINMARKET.RU - Счетная палата регулярно выявляет проблемы, связанные со сбором отдельных неналоговых доходов, сообщили "Известиям" в контрольном органе. Однако в следующем году поступления вырастут на 44 млрд рублей, прогнозируют в СП. Это произойдет в том числе благодаря ужесточению контроля за плательщиками, что предусмотрено стратегией Минфина.

Ведомство готовит реформу неналоговых платежей с 2016 года. Предполагается, что уже в 2021 году в НК войдут шесть основных обязательных для бизнеса сборов, в данный момент зафиксированных в законодательстве различных ведомств. Речь об экологическом, утилизационном и курортном сборах, плате за негативное воздействие на окружающую среду, за проезд большегрузов по автодорогам и использование связи.

Теоретически увеличения поступлений от включения шести неналоговых платежей в НК не ожидается, рассказали в Счетной палате. Там пояснили, что эти сборы трансформируют в, сохраняя в прежнем виде ставки, объекты и плательщиков. Однако смена статуса этих платежей позволит в перспективе увеличить поступления в бюджет и повысить уровень платежной дисциплины за счет улучшения качества администрирования. ФНС России обладает более широким спектром возможностей, полномочий и опытом по сбору обязательных платежей, добавили в СП.

При прогнозировании поступлений от уплаты неналоговых сборов в палате учитывали и индексации некоторых ставок. Например, на рост доходов от утилизационного сбора в 2019 году повлияло повышение тарифов на транспортные средства. Увеличение поступлений также связано с ожидаемым повышением объемов производства и ввоза транспорта. Рост доходов от экологического сбора обусловлен повышением нормативов утилизации.

По мнению Счетной палаты, ключевые проблемы с неналоговыми платежами лежат в законодательной плоскости. Дело в том, что большинство сборов устанавливаются федеральными законами, но при этом ключевые элементы, регламентирующие практику сбора и расчета, установлены в подзаконных актах. Часто они слабо конкретизированы, а могут и вовсе отсутствовать. Недостатки регулирования в конечном итоге влияют на дисциплину плательщиков и, следовательно, негативно сказываются на объемах поступлений в бюджеты.

В Минфине согласились с тем, что администрирование таких платежей оставляет желать лучшего. "Сейчас оно сложное, разрозненное и непрозрачное. По неналоговым сборам нет отчетности, сопоставимой с отчетностью по налогам, где есть возможность детально анализировать динамику", — заявили "Известиям" в ведомстве.

Дать прогноз по динамике прироста в случае более жесткого администрирования, в частности, при передаче основных платежей в ведение ФНС там затруднились. Однако в Минфине подчеркнули, что увеличение поступлений — для ведомства не самоцель. Главное — это максимально конкретизировать, упростить методики и процесс сбора, сделать сферу более прозрачной и понятной как плательщикам, так и администраторам.

Эксперты, опрошенные "Известиями", считают, что благодаря более строгому контролю поступление неналоговых платежей может расти минимум на 30% в год в течение пяти лет.