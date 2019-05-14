Банки стали активнее судиться с мелкими должниками

14 мая. FINMARKET.RU - Снижение общей суммы просроченной задолженности граждан перед кредитными организациями обернулось взрывным ростом исков по взысканию мелких — до 50 тыс. руб.— долгов. Граждане теряют возможность их реструктурировать —предпочитают сразу обращаться в суд. Такую тревожную тенденцию обнаружили аналитики Финансового университета при правительстве. В остальном финрынок стал, по их мнению, значительно лояльнее к потребителям — в особенности в страховой сфере, где споры, наоборот, стали реже и крупнее, пишет "Коммерсант".

На фоне фиксируемого ЦБ устойчивого снижения объема и уровня просроченной задолженности граждан перед банками и микрофинансовыми организациями исследователи из Финансового университета обнаружили бурный рост завершенных судебных дел о взыскании сумм по договорам займа и кредитным договорам. Если в 2012 году их было 2 млн, то в 2018 году — 5,7 млн, рост числа таких дел ускорился с 20% в год в 2015–2017 годах до 44% в 2018 году, говорится в исследовании "Рост рынка финансовых услуг населению и его обратная сторона". При этом наибольший прирост числа исков о взыскании долгов приходится на небольшие необеспеченные кредиты. Так, в 2,7 раза за 2018 год (до 3 млн) увеличился объем исков по ссудам до 50 тыс. руб., на 40% — по кредитам на 50–100 тыс. руб. При этом по кредитам от 500 тыс. руб. и свыше 1 млн руб. число исков снизилось.

Авторы исследования называют эти изменения "критичными для розничного рынка" кредитования и говорят, что "уровень просроченной задолженности перестал быть надежным индикатором уровня проблем в кредитовании". По их мнению, "взрывной рост" числа исков слишком масштабен, чтобы не вызывать озабоченности, пишет "Ъ".