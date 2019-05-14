Амнистия интересна половине предпринимателей

14 мая. FINMARKET.RU - Почти треть крупных и средних предпринимателей (30%) воспользовались возможностями первого и второго этапов амнистии капиталов, пишет "Коммерсант", ссылаясь на опрос, проведенный юридической компанией "Нортия ГКС". При этом 22% респондентов намерены принять участие в третьей волне кампании "прощения". 10% опрошенных заявили, что не нуждаются в амнистии, поскольку все их активы изначально находились в, 38% сообщили, что не видят для себя выгод от проводимой государством акции и поэтому не планируют в ней участвовать.

Первая волна амнистии проводилась с 1 июля 2015-го по 30 июня 2016 года, вторая — с 1 марта 2018-го по 28 февраля 2019 года. По итогам первого этапа власти сообщили о 7,2 тыс. поданных деклараций (не раскрыв суммы заявленных активов). По итогам второго — о 11,7 тыс. и о декларировании "только остатков по счетам более чем на 10 млрд евро". Сейчас в Госдуме находится законопроект о проведении третьей волны амнистии капиталов — в срок с 1 июня 2019-го по 1 марта 2020 года. Документ уже принят в первом чтении, второе намечено на 15 мая.

В ходе первых двух этапов переводить активы в Россию не требовалось. Третий этап ставит более жесткие условия: "прощение" получат только те, кто вернет деньги в Россию и перерегистрирует контролируемые иностранные компании в специальных административных районах в Калининграде и Владивостоке. Оценивая новые условия, 12% респондентов заявили, что они излишни: "надо было оставить все как было и просто продлить". 61% считают, что эти требования подходят только для крупного или потенциально "подсанкционного" бизнеса, 18% отметили разумность условий, 9% сообщили о том, что не видят необходимости в третьем этапе.