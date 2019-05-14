Снижение бедности до заявленной цели требует точечности

14 мая. FINMARKET.RU - Вашингтонский институт Brookings опубликовал статью, в которой экономисты Всемирного банка Самюэль Фрейхе-Родригез, Александра Пошарац и Апурва Санги оценили возможности российского правительства достичь цели снижения бедности с нынешних 13,2% до 6,6% в 2024 году при различной динамике экономического роста, пишет "Коммерсант".

Авторы исследования прежде всего отмечают явную связь между экономическим ростом и динамикой бедности в, что само по себе называют "хорошим знаком". В период быстрого роста экономики с 2000 по 2011 год на фоне бума на сырьевых рынках уровень бедности снизился с 30% до 11%. Таким образом, при нынешнем уровне экономического роста в 1,5% в год уровень бедности к 2024 году снизится лишь до 10,2%. При среднегодовом "догоняющем" росте в 3,2% показатель снизится до 8,1%. Чтобы достичь президентской цели по сокращению бедности до 6,6% к 2024 году только за счет экономического роста, он должен ускориться до 4,4% в год, оценили экономисты Всемирного банка. Достижение темпов роста выше среднемировых тоже является целью, поставленной правительству президентом, но 4,4% в год во Всемирном банке считают "нереалистичным в текущих условиях".

Впрочем, отмечает "Ъ", исследователи убеждены, что достичь уровня бедности в 6,6% к 2024 году можно и в условиях, когда среднегодовые темпы роста не превышают 1,5%. Для этого потребуется перераспределение ежегодно дополнительно 0,27% ВВП в качестве социальной помощи и трансфертов при условии их точной адресности. При росте ВВП чуть выше 3% потребовалось бы эффективно перераспределять дополнительно лишь 0,1% ВВП.