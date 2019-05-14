Госинвестиции развивающихся стран упали ниже 1% ВВП - антирекорд

14 мая. FINMARKET.RU - Чистыеразвивающихся стран, по данным Международного валютного фонда (МВФ), впервые за все время сбора данных упали в 2018 г. ниже 1% ВВП. Общие расходы стран на образование, здравоохранение, инфраструктуру за вычетом амортизации существующих основных фондов сократились до рекордно низких 0,9% ВВП (еще в 1997 г. на долю таких инвестиций приходилось 3,3% ВВП развивающихся стран), пишут "Ведомости".

Доля расходов на зарплаты бюджетникам и другие цели, в том числе субсидии на топливо, напротив, почти не изменилась за этот период или даже выросла, указывает МВФ. Но у развивающихся стран просто не остается средств на инфраструктуру. "Нужно менять этот тренд, – пояснил Financial Times Паоло Мауро, замдиректора МВФ по бюджетным вопросам. – Конечно, у них есть и другие нужды, в этом-то и сложность". Иначе развивающиеся страны рискуют еще больше отстать от развитых по качеству инфраструктуры, указывает МВФ.

Усугубляет проблему ситуация с госдолгом развивающихся стран, отмечают "Ведомости". По данным Института международных финансов (IIF), с 2008 г. он вырос с 34% ВВП до рекордных 49,7% ВВП на конец 2018 г. В развитых странах он выше – 108% ВВП, но доходность их гособлигаций обычно не превышает 2% (у некоторых европейских стран и вовсе меньше нуля в последние годы), а развивающимся приходится платить по долгам гораздо больше – в среднем около 5% по еврооблигациям и свыше 6% по гособлигациям в национальной валюте. Рост стоимости обслуживания госдолга развивающихся стран может привести их к «отказу от важных госинвестиций», предупредил IIF.

Сильнее всего чистые госинвестиции за 2010–2018 гг. сократились в Бразилии – с 3,9 до 1,3%, Малайзии – с 6,8 до 4,4%, России – с 5,5 до 3,5%, а в Мексике – с 3,1 до 1,6%. Лишь в некоторых странах, включая Индию, показатель вырос. Данные по развивающимся странам искажает Китай, где чистые госинвестиции оказались вовсе отрицательными из-за амортизации огромного количества построенных ранее инфраструктурных объектов. Но для многих развивающихся стран тренд не изменится, даже если исключить китайские данные, отмечает Мауро.

Инфраструктура развивающихся стран уже серьезно недофинансирована. До 2035 г. в нее необходимо вкладывать $2,2 трлн в год (около 2,6% мирового ВВП). А чтобы сократить отставание от развитых стран, развивающимся нужно увеличить чистые госинвестиции в среднем на 2,1% ВВП в год ($1,05 трлн) к 2030 г. В России минимальная потребность вложений в инфраструктуру только в 2020 г. превышает 3 трлн руб., а для развития отрасли нужно около 6,5 трлн руб. и заложенные в бюджете на 2019–2021 гг. средства не обеспечивают даже минимальную потребность, указывают аналитики InfraOne.

Сокращение доли госинвестиций в России связано с тем, что в 2000-е гг. реализовывались масштабные госпроекты, но затем пришлось увеличивать зарплаты бюджетникам, а общая макроэкономическая ситуация ухудшилась, объясняет директор Центра исследований международной торговли РАНХиГС Александр Кнобель. Определенное сокращение госинвестиций также связано с консолидацией и подстройкой бюджета к более низким ценам на нефть, рассуждает главный экономист «ВТБ капитала» по России и СНГ Александр Исаков.

В ближайшие шесть лет российские власти собираются потратить 18,2 трлн руб. на 13 нацпроектов, 60% из которых пойдет на финансирование инфраструктуры. По расчетам главного экономиста Альфа-банка Наталии Орловой, в 2019 г. это обеспечит экономике дополнительно около 3,4 трлн руб. (3,2% ВВП), в 2020-м – 0,9 трлн руб. (0,8% ВВП). Но затем правительство будет лишь поддерживать годовое финансирование на 4,5 трлн руб., не оказывая дополнительной поддержки экономике, предупреждала она.