Госкомпаниям придется быстрее расплачиваться с поставщиками

14 мая. FINMARKET.RU - Правительство поддержало законопроект, ограничивающий 30 днями срок оплаты по контрактам госкомпаний, пишут "Ведомости", ознакомившись с копией его отзыва. Пока в 30-дневный срокдолжны укладываться только при расчетах с малым и средним бизнесом. А у крупных промышленных предприятий возникает огромный кассовый разрыв – они платят своим поставщикам, а денег от госкомпаний не получают, говорится в пояснительной записке к законопроекту, внесенному в Госдуму Самарской губернской думой в феврале.

Но такой срок не может быть универсальным – например, он не годится для страховых или кредитных договоров, пишет правительство в отзыве. Оно предлагает внести изменения в законопроект и разрешить госкомпаниям устанавливать в положении о закупке исключения для части товаров и услуг, а также описать, как высчитываются новые сроки оплаты.

Госкомпании потратили на закупки 17 трлн руб. в 2018 г. (данные zakupki.gov.ru), что сопоставимо с расходами федерального бюджета и вдвое больше закупок государства – 8,4 трлн. Более трети заказа – на 7,4 трлн руб. – госкомпании отдали единственным поставщикам без конкурса, а 60% распределили способами, которые сами установили в своих положениях. Способы попадаются весьма оригинальные, например "по результатам переговоров", "закупки на основе устойчивых хозяйственных связей", перечисляло прежде Минэкономразвития в мониторинге закупок.

Задержки в оплате – очень давняя проблема, сетует президент Национальной ассоциации нефтегазового сервиса Виктор Хайков. Еще в ноябре 2016 г. президент Владимир Путин поручил правительству установить предельные сроки оплаты и административную ответственность за их несоблюдение. Но появились они только для государства (и до этого для контрактов госкомпаний с малым бизнесом). Его долги перед бизнесом составляли тогда 34 млрд руб., говорил генпрокурор Юрий Чайка. Задолженность госкомпаний перед поставщиками вряд ли ниже, но открытых данных нет – в суды мало кто идет, поскольку судиться с крупными госкомпаниями – значит потерять рынок и обанкротиться, говорит Хайков.

Сейчас сроки в договорах очень разные: и 45 дней, и 120 дней, а чаще 60–90 дней, рассказывает Хайков. Но даже при таких больших сроках поставщиков нередко просят подождать – и деньги они получают только через полгода. Им приходится привлекать займы, чтобы продолжать производство, обслуживать уже взятые кредиты, платить зарплату и налоги, объясняет Хайков. Некоторые предприятия, фактически кредитуя госкомпании, оказываются на грани банкротства, заключает он.

Ситуация с неплатежами настолько тяжелая, что люди уже начинают вспоминать 1990-е, говорит профессор Высшей школы экономики Андрей Яковлев. Эта проблема касается широкого круга компаний: госкомпании не платят подрядчикам, те банкротятся, что рикошетом ударяет по их контрагентам, объясняет он.