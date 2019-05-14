МЭР прогнозирует небольшую дефляцию в связи с урожаем

14 мая. FINMARKET.RU - В Минэкономразвития ожидают дефляцию в августе, хотя она и не превысит 0,1 процентного пункта, рассказали "Известиям" в ведомстве. В Минэке пояснили, что снижение цен на товары и услуги будет обусловлено сезонным удешевлением плодоовощной продукции. Это перевесит эффект от повышения ставок НДС с 18 до 20%.

Не самый благоприятный для земледелия климат, а также слабо развитая система переработки приводят к тому, что на рынке появляется большое количество продукции, которую сложно хранить, пояснила предпосылки дефляции председатель комитета по развитию инвестиционной среды для бизнеса московской Торгово-промышленной палаты Москвы Анна Вовк. По ее словам, мясо и молоко летом тоже, как правило, дешевеют — пополняется кормовая база, отпадает потребность в обогреве. Впрочем, цены на импортные продукты не зависят от сезона и урожая в России, отметила эксперт.

В России в 2019 году ожидается хороший урожай. Валовой сбор овощей открытого и закрытого грунта в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах достигнет 6,6 млн т, что на 500 тыс. т больше, чем в прошлом году, считают в Минсельхозе. Предварительный прогноз по урожаю зерновых и зернобобовых культур составит 118 млн т — это на 5% больше, чем в 2018-м.

В прошлом году Минэкономразвития также прогнозировало дефляцию в августе, однако предположения ведомства не сбылись. По данным Росстата, потребительские цены тогда не изменились.была зафиксирована — но в июле (0,3%). В 2017 году цены уменьшились на 0,5% впервые с 2011 года.

Действительно, дефляция в июле-августе может составить примерно 0,1 процентного пункта за месяц, согласен с оценками Минэка эксперт "БКС Брокер" Нарек Авакян. Это возможно при условии, что курс рубля будет стабильным, а урожай — высоким.

Хотя небольшая дефляция по мере начала сезона сборов плодоовощной продукции и возможна, инфляционные ожидания россиян не изменятся, добавил профессор РАНХиГС Сергей Хестанов.

В РЭУ им. Г.В. Плеханова уверены, что традиционной для периода сбора урожая дефляции в этом году не случится. Шок от повышения налоговой нагрузки уже преодолен, а движение курса рубля не имеет ярко выраженного направления благодаря росту цен на энергоносители, поэтому давление на стоимость потребкорзины слабеет. Риск наступления дефляции ничтожно мал и составляет тысячные доли процента, говорится в исследовании университета, с которым ознакомились "Известия". Эксперты РЭУ называют увеличение налоговой нагрузки одной из главных причин сохранения роста цен на протяжении всего 2019-го. Помимо повышения НДС, за последние полгода ускорение инфляции было обусловлено стремительным ростом кредитования населения, а также ослаблением курса рубля. Таким образом, в ближайшие шесть месяцев можно ожидать инфляцию в диапазоне от 4 до 6,5%, говорится в докладе.