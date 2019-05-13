Россияне готовы работать на любимой работе и без финстумулов

13 мая. FINMARKET.RU - Подавляющему числу россиян нравится их, заявили 85% респондентов входе опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), представившего данные исследования, посвященного мотивации россиян к труду.

Эксперты ВЦИОМ также выяснили:

- каждый второй россиян продолжил бы работать на прежнем месте даже при отсутствии финансовой необходимости (56%),

- каждый пятый россиянин сменил бы место работы (22%),

- или уволился и больше не работал (21%). В основном хотели бы уволиться и больше не работать россияне в возрасте 60 лет и старше.

Основными причинами выбора той или иной профессии россияне назвали:

- обстоятельства (34%),

- собственные увлечения,

- собственные интересы (30%),

- оплату труда в данной сфере (17%),

- отсутствие выбора (17%),

- престиж и карьерный рост (12%),

- востребованность профессии на рынке труда (10%).

Респонденты, указавшие на обстоятельства, в основном старше 60 лет, а указавшие на отсутствие выбора — в возрасте 45-59 лет.

На престиж профессии и возможности карьерного роста в основном ориентируется молодежь в возрасте от 18 до 34 лет.

Только 2% россиян сказали, что на выбор их профессии повлиял выбор их ближайшего окружения.

При чем, по мнению большинства россиян, от того, что они будут работать больше или более качественно, зарплата не увеличится, об этом сообщили 68% респондентов. Молодежь в возрасте от 18 до 24 лет придерживается обратного мнения — 63% считают, что она вырастит.