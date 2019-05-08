Роста ставок по вкладам в обозримом будущем ждать не стоит

8 мая. FINMARKET.RU - Как правило, к 9 Маяоткрывают специальные праздничныес повышенными ставками. Но в этом году "победный" вклад из крупных игроков анонсировал только Сбербанк. Остальные решили обойтись без вкладов ко Дню Победы, поскольку предпочли провести массовые акции в начале года, чтобы удержать старых вкладчиков, открывавших вклады по высоким ставкам в 2015–2016 годах. Таким образом, по прогнозам экспертов, ожидать в обозримом будущем повышения доходности вкладов не приходится, пишет "Коммерсант".

В пятницу Сбербанк объявил о запуске вклада "Красная гвоздика" с процентной ставкой до 6,5% годовых, приуроченного ко Дню Победы. Это выше ставок банка, представленных в основной линейке вкладов, однако ниже, чем у других крупных банков. Так, по данным мониторинга ЦБ среднеарифметического максимальных ставок по вкладам десяти крупнейших банков по итогам третьей декады апреля, этот показатель составил 7,49% годовых.

В большинстве крупных банков, опрошенных “Ъ”, сообщили, что не намерены в этом году вводить акционные вклады ко Дню Победы. Большинство банков уже ввели акции в начале года и предпочитают пролонгировать их в случае необходимости.

При этом и банкиры, и аналитики сходятся во мнении, что роста ставок в обозримом будущем ждать не стоит. В отсутствие внешних шоковпо рублевым вкладам будут плавно снижаться в течение года, отмечает Александр Бородкин. "Более существенную коррекцию ставок в сторону понижения можно ожидать во второй половине 2019 года вслед за возможным снижением ключевой ставки,— указывает директор департамента операций на финансовых рынках банка "Русский стандарт" Максим Тимошенко.— В базовом сценарии мы предполагаем, что в 2019 году средние ставки по рублевым вкладам будут в диапазоне 6,5–7,5% годовых".