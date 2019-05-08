Кого освободят от курортного сбора

8 мая. FINMARKET.RU - Эксперимент по внедрению курортного сбора в наиболее перспективных с точки зрения развития туристической отрасли регионах России начался весной 2018-го. Не исключено, что, если он будет признан успешным, распространять его начнут и в других субъектах, однако случится это не раньше 2020-2022 годов, пишут "Известия".

Предполагается, что за каждый день своего пребывания на курорте туристы платят дополнительную сумму, которая впоследствии поступает в региональные бюджеты и должна пойти на развитие туристической инфраструктуры на курорте. Взимать средства должна "принимающая сторона": отели, базы отдыха и гостиницы (по аналогии, например, с туристическим налогом, который действует в некоторых городах Италии), включенные в специальный региональный реестр.

Федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры", принятый еще летом 2017-го, предусматривает только верхнюю планку - сбор не должен превышать 50 рублей в сутки с человека в течение первого года проведения эксперимента (то есть в 2018 году) и 100 рублей в сутки - в последующие годы. Конкретная сумма устанавливается уже на региональном уровне.

Регионам в рамках эксперимента вообще предоставлена достаточно большая свобода. Все остальные решения - в том числе о том, какие территории примут участие в эксперименте, как именно будет проводиться сбор средств и на что конкретно будут потрачены, - принимаются уже субъектами. Полученные средства должны перечисляться операторами в специально созданные в регионах фонды развития курортной инфраструктуры.

Первоначально - и это прописано в законе - речь шла о введении сбора в Алтайском и Ставропольском краях, на Кубани и в Крыму, однако весной 2018-го, накануне старта эксперимента, стало известно, что в Крыму участие в эксперименте решили отложить. В трех оставшихся регионах сбор тоже действует не везде: платить его должны только туристы, приезжающие на определенные курорты. На Алтае это Белокуриха, в Ставропольском крае - города Кавминвод: Пятигорск, Кисловодск, Железноводск и Ессентуки.

По закону доплачивать небольшую сумму за каждые проведенные на одном из курортов сутки (не считая первых) должны "физические лица, достигшие совершеннолетия, проживающие в объектах размещения более 24 часов". То есть на детей действие сбора не распространяется. Однако и взрослые должны платить его не все.

Во-первых, в законе идет речь только об официально зарегистрированных отелях, санаториях и базах отдыха - получается, что те, кто снимает квартиру в частном секторе, под действие сбора не попадают.

Кроме того, чтобы считаться оператором курортного сбора, гостиница должна быть включена в специальный реестр, попали в который, видимо, далеко не все. Наконец, часть отдыхающих от уплаты налогового сбора освобождается в принципе. На федеральном уровне это относится к некоторым категориям льготников (в том числе ветеранам Великой Отечественной и инвалидам войны; гражданам, награжденным медалью "За оборону Ленинграда", званием Героя Советского Союза или Героя России), детям с инвалидностью, представителям малоимущих семей.Также не должны платить курортный сбор те, кто постоянно проживает (или на долгосрочной основе работает) на территории проведения эксперимента, или те, у кого в этих районах есть жилье; исключение делается и для тех, кто приезжает на курорты лечиться, а не отдыхать.

В результате на Ставрополье и Алтае курортный сбор был введен в мае 2018-го, в Краснодарском крае, где в начале лета проходила часть игр чемпионата мира по футболу, - с 16 июля прошлого года, после завершения мундиаля. Там, по решению краевых властей, туристы должны были платить по 10 рублей за каждый проведенный на курорте день, в Белокурихе - по 30 рублей в день, в Ставропольском крае - по 50 рублей в день.

В конце осени участники программы отчитались о первых результатах. Всего, как сообщалось, к этому моменту в трех пилотных регионах удалось собрать более 200 млн рублей. Рекордсменом стал Ставропольский край.