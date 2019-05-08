Повышения компенсации за поставки топлива в России придется подождать

8 мая. FINMARKET.RU - Нефтяникам придется подождать дополнительнойпотерь, которые они несут из-за невыгодных для них поставок топлива на внутренний рынок, - чиновники еще должны решить, как компенсировать хотя бы часть потерь бюджета. Проект необходимых для этого поправок в Налоговый кодекс Минфин, Минэнерго, Минэкономразвития и ФАС должны были внести в правительство до 22 апреля, говорилось в протоколе первого вице-премьера - министра финансов Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака. Но отвечающий за них Минфин пока этого не сделал, пишут "Ведомости" со ссылкой на источники. Эти поправки должны повысить НДПИ наи ввести акциз на средние дистилляты и мазут.

Поставлять топливо на внутренний рынок в 2019 г. стало невыгодно из-за сочетания нескольких факторов: налоговый маневр (повышение НДПИ и снижение пошлины на нефть) привел к росту стоимости сырья для НПЗ, выросли акцизы, а правительство обязало нефтяников не повышать внутренние цены на бензин и дизельное топливо. На АЗС в январе они поднялись лишь на 1,7% в связи с повышением НДС, а в феврале - апреле - на уровень инфляции. Компенсацию нефтяники получали с начала этого года - бюджет возмещает им 60% от разницы между экспортными ценами и фиксированной внутренней - 56 000 руб. за 1 т бензина и 50 000 руб. для дизельного топлива. Но условия показались нефтяникам невыгодными - зимой были периоды, когда это они доплачивали бюджету, так как внутренние цены были выгоднее внешних. И правительство согласилось пересмотреть механизм компенсации, говорил Козак: опустить фиксированные цены до 51 000 и 46 000 руб. за 1 т бензина и дизельного топлива соответственно. В апреле Минфин оценивал, что в этом году на компенсацию нефтяникам придется потратить с учетом нового механизма до 450 млрд руб., а в 2020 г. - и вовсе 1,7 трлн руб.

Но прежде чем начать выплачивать повышенную компенсацию, нужно решить, на сколько увеличится налоговая нагрузка на нефтяников, чтобы снизить потери бюджета. Кроме того, камнем преткновения называют увеличение НДПИ. Оба вопроса прорабатываются, отметил представитель Минфина, ведомство направило промежуточный доклад в правительство.

"Получается, что Минфин затягивает выполнение поручения правительства. И за апрель компании не получат повышенную компенсацию, так как не согласованы источники возврата выпадающих доходов бюджета", - констатирует один из чиновников. "Никто не обещал, что компенсацию увеличат уже в апреле", - замечает другой чиновник. Не известно, удастся ли пересмотреть компенсацию нефтепереработчикам за прошлые месяцы после того, как министерства договорятся об увеличении НДПИ, указывают собеседники "Ведомостей".