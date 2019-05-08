Нацпроект "Цифровая экономика" отстает от графика

8 мая. FINMARKET.RU - Во вторник премьер-министр Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с кураторами нацпроектов для подготовки к заседанию совета при президенте, которое состоится в среду. Одна из ее тем - финансовая подготовка к реализации нацпроектов, в частности, посредством погружения их в систему Минфина "Электронный бюджет". В этой системе в декабре 2018 года создан отдельный модуль для контроля исполнения нацпроектов - до 15 апреля Минфин и регионы должны были обеспечить отдельный учет их финансирования. Как ранее пояснял замглавы аппарата правительства Анатолий Кириенко, система пошагово отслеживает все объекты и контрольные точки.

Как следует из материалов к встрече Дмитрия Медведева с его заместителями, нацпроекты внесены в систему на 92%, пишет "Коммерсант". По данным на 6 мая, единственным нацпроектом, бюджетные обязательства и планы по реализации которого не загружены в "Электронный бюджет", оказалась "Цифровая экономика". В аппарате вице-премьера Максима Акимова, курирующего "цифровой", отметили, что воспринимают работу с "Электронным бюджетом" как техническую, а главная цель проекта - "развитие телекома и доставка улучшенных сервисов людям".

Как рассказал источник "Коммерсанта", знакомый с ходом реализации нацпроекта, проблема заключается в том, что его паспорт был оформлен в другом формате, нежели требуется для внесения в "Электронный бюджет". Это, по его словам, выяснилось уже после его утверждения, и теперь документы приводятся в соответствие с требованиями Минфина. Другой собеседник газеты, впрочем, утверждает, что эта проблема коснулась всех нацпроектов. Однако ранее источник в финансово-экономическом блоке правительства также рассказывал о сложностях с аппаратным сопровождением именно "цифрового" нацпроекта.

Отставание "Цифровой экономики" можно объяснить ее принципиальной новизной - остальные проекты в том или ином виде уже реализовывались, в частности, в рамках приоритетных проектов. Отдельной сложностью является и активное внедрение руководством нацпроекта новых технологий управления (проектный подход, agile и пр.), которые распространены в "цифровой" среде, но плохо сочетаются с традиционным бюджетным процессом в понимании Минфина. В аппарате Максима Акимова во вторник подтвердили "Коммерсанту", что каждое изменение в нацпроекте согласуется с центрами компетенций, чтобы "не терять связи с рынком", но подчеркнули, что на темпы работы это никакого влияния не оказывает.

В рамках остальных нацпроектов отставание наблюдается только при внесении планов мероприятий, детально расписывающих реализацию нацпроектов. По состоянию на 6 мая они были загружены в систему на 57%, хотя еще 22 апреля ни одного плана в "Электронном бюджете" не было.