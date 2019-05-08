Стоимость доставки товаров из онлайн-магазинов может снизиться на 5–10%

8 мая. FINMARKET.RU - В апреле Госдума одобрила в первом чтении проект поправок в закон "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в РФ". В нижнюю палату его внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по бюджету и налогам Андреем Макаровым. По документу компании и ИП, которые в том числе занимаются торговлей с привлечением курьеров, получат возможность использовать только один кассовый аппарат, работающий удаленно. Вместо бумажного чека они смогут показать покупателю QR-код (его клиент будет считывать с помощью смартфона самостоятельно). Еще один вариант - отправить потребителю электронный чек.

В пояснительной записке к законопроекту сказано, что это позволит предпринимателям снизить издержки. Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) поддержала депутатские поправки, направив в Госдуму соответствующий отзыв.

Новая мера, предложенная парламентариями, может стать серьезным шагом навстречу всему интернет-ритейлу, сказал "Известиям" президент АКИТ Артем Соколов. Возможность использовать один кассовый аппарат на всю курьерскую службу и уйти от бумажных чеков позволит компаниям в разы снизить расходы. Это в итоге скажется на стоимости доставки, по мнению А.Соколова, она подешевеет на 5-10% в зависимости от размера компании.

По данным АКИТ, 50% заказов покупатели предпочитают получать с помощью курьерской доставки. Средняя ее стоимость в Москве составляет 350 рублей. Сейчас каждый курьер должен иметь техническую возможность предоставить клиенту бумажный и электронный чеки, для чего используется мобильная контрольно-кассовая техника. Это влечет за собой расходы на фискальные накопители, подписку на обновление программного обеспечения, подключение к оператору фискальных данных, а также на покупку самого кассового оборудования. В итоге затраты на содержание одного аппарата составляют 10 тыс. рублей в год, 15 тыс. рублей стоит приобретение единицы техники. По оценкам компании "Юлмарт", смягчение законодательства позволит снизить затраты компании, у которой около 60 кассовых аппаратов, на 1,5-2 млн рублей в год.

По словам директора по операциям онлайн-гипермаркета "Утконос" Алексея Соколова, новое регулирование позволит улучшить условия доставки для покупателей. О конкретных цифрах, по его словам, сейчас говорить рано, так как модель еще не рассчитывалась.

Законопроект учитывает особенности динамично развивающегося сектора онлайн-торговли, сказали "Известиям" в пресс-службе Ozon. Его принятие будет способствовать формированию оптимального предложения для клиентов. Что касается доставки, говорить о снижении цен пока рано: ее стоимость складывается из множества факторов, в том числе затрат на складские операции, магистральные перевозки и логистику внутри городов, не говоря уже о заработных платах курьерам и сотрудникам цепи поставок.