В апреле инфляция в России осталась на уровне 0,3%

В апреле цены в РФ выросли на 0,3% после такой же инфляции месяцем ранее, сообщил Росстат. Динамика показателя совпала с прогнозами большинства аналитиков. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,2%

7 мая. FINMARKET.RU - В апреле 2019 года в России рост потребительских цен составил 0,3% после такой же инфляции в марте, 0,4% в феврале и 1% - в январе, говорится в сообщении Федеральной службы госстатистики (Росстата). С начала года цены выросли на 2,1%

В апреле 2018 годасоставила 0,4%, в январе-апреле - 1,2%

Согласно данным Росстата, продовольственные товары в прошлом месяце подорожали на 0,4%, непродовольственные товары - на 0,2%. Цены на услуги выросли на 0,2%.

В годовом выражении инфляция в прошлом месяце замедлилась до 5,2% после 5,3% в марте.

Инфляция совпала с прогнозами аналитиков, ожидавших рост потребительских цен на 0,3%. Эксперты также ожидали замедления инфляции до 5,1-5,2% в годовом выражении

Консенсус-прогноз по инфляции на 2019 год после достаточно оптимистичного (по сравнению с ожиданиями) 1-го квартала продолжил незначительно снижаться до 4,5% с 4,6% по опросу месяц назад и 4,7% по опросу два месяца назад, что по-прежнему выше официального прогноза правительства (4,3%), но ниже ожиданий ЦБ (4,7-5,2%), который правда уже отмечал, что инфляция пока идет ниже его прогноза.

В апреле в 12 субъектах Российской Федерации прирост потребительских цен по сравнению с прошлым месяцем составил 0,5% и более, самый заметный - в Чеченской Республике (0,9%) в результате увеличения цен на продукты питания на 1,8%.

В Москве и Санкт-Петербурге цены выросли за месяц на 0,4% (с начала года - на 2,3% и 2,2% соответственно).

В апреле значительное влияние на динамику цен на продовольственные товары оказал рост цен на плодоовощную продукцию. Так, капуста белокочанная стала дороже на 23,8%, морковь - на 11,1%, помидоры - на 10,6%, свекла - на 7,7%, лимоны - на 7,1%, лук репчатый - на 5,4%, чеснок - на 4,0%, груши - на 2,8%, виноград - на 2,3%, бананы - на 2,1%. В то же время цены на огурцы снизились на 19,4%, апельсины - на 5,8%.

Рост цен отмечен на все наблюдаемые виды крупяных и макаронных изделий. Среди прочих наблюдаемых продовольственных товаров в апреле заметно выросли цены на баранину - на 3,9% и муку пшеничную - на 1,6%.

Вместе с тем куры охлажденные и мороженые стали дешевле на 2,0%, национальные сыры и брынза - на 0,9%, окорочка куриные, печень говяжья, рыба охлажденная и мороженая разделанная лососевых пород, кальмары мороженые, икра лососевых рыб отечественная - на 0,2-0,6%.

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России за апрель текущего года не изменились. За январь-апрель тарифы на ЖКХ выросли на 2,4%.

Цены на бензин за апрель не изменились, за январь-апрель выросли на 0,4%.

В апреле заметный рост цен отмечался на отдельные виды медикаментов и медицинских товаров. В группе табачных изделий цены на сигареты с фильтром зарубежных торговых марок выросли на 0,7%.

Среди прочих наблюдаемых видов непродовольственных товаров более всего подорожали газовое моторное топливо - на 2,2%, фотоаппараты, коньки роликовые, велосипеды для дошкольников, ковры, товары для животных и садоводства, отдельные виды демисезонной одежды и обуви для детей и взрослых, мебели, бумажно-беловых и парфюмерно-косметических товаров, печатных изданий - на 0,6-1,5%.

Одновременно цены на дизельное топливо и флеш-накопители USB снизились на 1,1%, смартфоны, электроутюги, телевизоры цветного изображения, свежесрезанные цветы - на 0,5-0,7%, отмечает Росстат.