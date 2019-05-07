7 мая. FINMARKET.RU - В России утверждены два новых ГОСТа, которые позволят контролировать вес и объем фасованных товаров, рассказал "Российской газете" министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Это касается практически всех продуктов, бытовой химии, парфюмерии и косметики, отметил он. Первыйустанавливает границы допустимых манипуляций с упаковкой товара, второй посвящен методам испытаний, оба вводятся в действие с 1 декабря.

Стандарты предъявляют достаточно жесткие требования к полноте содержимого в упаковке. Скажем, если в одной литровой бутылке подсолнечного масла окажется только 985 мл, то недолив составит менее 1,5 процента, и это можно объяснить случайностью. Если меньше положенного литра обнаруживается уже в каждой бутылке из партии - то это систематический недолив, ведущий за собой и массовые убытки рынка.

Подтверждать полноту веса и объема того или иного товара будут государственные центры Росстандарта в рамках Национальной системы сертификации, участие в ней добровольное.

"Производителей и поставщиков к добровольной метрологической оценке должен подталкивать рынок и потребители, дающие им главное маркетинговое преимущество - доверие", - отметил Д.Мантуров.

, прошедшая оценку на недовес и находящаяся на постоянном контроле, будет помечена знаком "Ф" - аналогом европейского знака "е". Эти обозначения подтверждают, что вес и объем в упаковке именно тот, который указан производителем. Знак "Ф" и наличие товара в реестре Росстандарта (что подтверждает, что он не зря промаркирован знаком ГОСТа) должны давать уверенность в его качестве потребителям и организациям торговли. "Если покупатель обнаружит любую манипуляцию, связанную с упаковкой, отвечать будет именно производитель, а не продавец. Это общемировая практика", - сказал Д.Мантуров.

Новые стандарты адресованы добросовестному бизнесу, ориентированному на потребителя, который нуждается во внешних гарантиях не только качества, но и количества покупаемого товара. Основой для новых ГОСТов стали документы Международной организации законодательной метрологии, учитывающей самые современные практики, отмечает "РГ".