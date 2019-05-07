Переселятся ли россияне в мобильные дома

7 мая. FINMARKET.RU - Кемперы, автодома, экодома — в США есть множество версий мобильного жилья. Для одних это способ экономии, для других — комфорт в путешествиях — выбор зависит от запросов и кошелька. Популярны они и в Европе, а вот россияне пока лишь присматриваются к жилью на колесах. О перспективах мобильных домов в России пишут "Известия".

Собственное производство в нашей стране пока налажено только в сфере модульных зданий. Есть ряд фирм, предлагающих приобрести дома-конструкторы, которые будут установлены в любом месте уже за несколько часов.

Пока их услугами чаще всего пользуется бизнес, рассказывает "Известиям" Алексей Чудаков, генеральный директор ГК "Подрядчик". Размещение в жилых модулях людей может быть, по словам эксперта, вполне комфортным, но лишь на короткий срок.

Появлению в России трейлер-парков как бюджетных жилых районов мешают и климатические условия. "Для большей части России температура зимой минус 20–30 — это норма. И если в США достаточно 50 мм утеплителя в сэндвич-панели, то у нас нужно минимум 150! В итоге, если мы будем делать такие дома, это не дом, это танк получится. Так что понятно, что стоить он будет уже не как американский "картонный» фургончик", — объясняет специалист.

Сложно приходится в наших условиях и автодомам. Они подразумевают автономность — путешественник обеспечен и водой, и светом, и теплом, но работает всё это лишь при наличии в пути нужной инфраструктуры. Например, использованную воду нужно куда-то сливать, а чистую откуда-то доливать.

Отдельную проблему создают и дороги. Осложняет путь и то, что такой транспорт нельзя отнести ни к быстрым, ни к маневренным средствам передвижения.

Пока на Западе происходит бурное развитие мобильного жилья: подходящие варианты появляются и для обеспеченных оригиналов, и людей, стремящихся сэкономить, и путешественников. В Россию же мода на такие дома только начинает приходить, и прежде чем рынок среагирует, пройдет еще немало времени, пишут "Известия".