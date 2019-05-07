Минфин оценил нарушения при госзаказе в 153 млрд рублей

7 мая. FINMARKET.RU - Минфин впервые оценил прямыезаконодательства в области госзакупок. Речь идет о сумме в 153 млрд рублей по итогам 2018 года, говорится в отчете ведомства, пишут "Известия", ссылаясь на документ.

Среди нарушений — необоснованно завышенная или заниженная цена контракта либо неправильный способ ее определения, пояснили в министерстве.

В результате проверки ФАС выяснилось, что 30% конкурсов по 44-ФЗ проводятся с ограничением конкуренции, следует из документа Минфина.

Всего органы власти заключили в прошлом году договоры с подрядчиками на 6,8 трлн рублей. На этом фоне сумма нарушений сравнительно невысока — чуть более 2%.

В реальности потери бюджета при госзакупках составляют примерно 20% от всего объема госзаказа по 44-ФЗ, или около 1,3 трлн рублей, сказал глава Национального антикоррупционного комитета Кирилл Кабанов. Схожей точки зрения придерживаются в Федеральном казначействе (ФК). Как сказал "Известиям" источник в ФК, по их оценкам, государство переплачивает по своим закупкам в среднем не менее 10–15%.

Ключевая проблема госзакупок в том, что заказчики намеренно формируют требования к подрядчику таким образом, чтобы отсечь от участия "неугодные" компании, уверены эксперты.

На несовершенство процедур госзакупок неоднократно указывали в правительстве. Например, замминистра финансов Татьяна Нестеренко заявляла о необходимости разработки четких правил формирования госконтрактов, в первую очередь их цены. Глава Счетной палаты Алексей Кудрин ранее говорил, что госзакупки — это одна из основных «болевых точек» страны в части коррупции. Завышение цены контрактов — результат проблем формирования госзаказа на всех его стадиях — начиная с обоснования закупки, пишут "Известия".

Проблема ограниченной конкуренции — ключевая в сфере госзаказа, уверены эксперты. В действующем законодательстве слишком много лазеек для того, чтобы не допустить до участия в конкурсе рыночных игроков, считает эксперт РАНХиГС Сергей Белев. Например, множество конкурсов публикуется в конце года, так что у потенциальных претендентов на заказ остается слишком мало времени на подготовку. Кроме того, во многих тендерах заявки поступают от аффилированных между собой компаний. Это создает видимость конкуренции и позволяет формально соблюсти требования к процедуре госзакупки, однако в действительности вне зависимости от того, кто выиграет конкурс, выгоду получит одна и та же сторона, говорит Сергей Белев.