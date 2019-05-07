Для льготных территорий разработана единая политика

7 мая. FINMARKET.RU - Минэкономики разослало в ведомства переработанный законопроект "О едином механизме развития территорий с особыми условиями осуществления предпринимательской деятельности". Теперь документ, нацеленный на унификацию правил предоставления льгот резидентам специальных экономических зон, в которые постепенно должны превратиться действующие ОЭЗ, ТОР и технопарки, называется "О преференциальных режимах". В нем, пишет "Коммерсант", появились две новые идеи — "преференциальных портфелей" (набора возможных для конкретного субъектальгот, предоставляемых инвесторам) и увязки объема этих портфелей с инвестпривлекательностью их держателей. Чем она выше, тем меньше налоговых и больше регуляторных льгот субъекты РФ смогут предложить бизнесу.

Сейчас в РФ функционируют около 500 площадок, ориентированных на ускоренное развитие отдельных регионов и обеспечение благоприятных условий для предпринимателей,— этоопережающего развития (ТОР), индустриальные парки, технопарки, особые экономические зоны (ОЭЗ) и др. Законопроектом "О преференциальных режимах", разосланным в ведомства за подписью заместителя главы Минэкономики Вадима Живулина, министерство предлагает ввести для них единые правила, что позволит федеральному центру проводить системную политику — сейчас, отмечает Минэкономики, они зачастую создаются несистемно — и избежать при этом "задвоения" льгот и финансирования, предоставляемых резидентам таких режимов.

Проект предлагает объединить разрозненные типы льготных для бизнеса территорий под названием "специальные экономические зоны" (СЭЗ) и ввести четкий регламент льгот, на которые могут рассчитывать их резиденты,— всего в Минэкономики насчитали 62 таких послабления. Так, финансовые(их восемь) предполагают возможности обнуления в границах СЭЗ налогов на прибыль, имущество, транспортного, земельного налогов, страховых взносов, нулевого коэффициента НДПИ, ускоренной вдвое амортизации и предоставления госгарантий для проектов в них. В число регуляторных послаблений, которые предлагается свести воедино, входят более 50 строительных, земельных, кадровых, производственных, санитарных и общеюридических норм — включая, например, возможность работы по техрегламентам или санитарным правилам ЕС и ЕАЭС.

Новая редакция документа содержит две новые идеи. Первая — введение оценки инвестпривлекательности регионов, выраженной в комплексном инвестиционном показателе (КИП). Вторая — увязка возможностей региона с этим показателем: чем больше инвестиций, тем ниже будет для него объем финансовых льгот, но тем большую регуляторную свободу он получит. Предполагается, что "объем" этого портфеля будет общим для всего субъекта РФ.

Минэкономики разработало и корреспондирующие поправки в Налоговый, Земельный, Трудовой кодексы и десятки федеральных законов.

Запрет на создание новых "льготных" территорий, кроме СЭЗ, законопроект предлагает ввести с 1 января 2020 года, но до конца 2022 года Минэкономики будет экспериментировать с созданием СЭЗ в шести пилотных регионах, а с 2023-го это смогут делать все субъекты РФ. При этом "старые" льготные режимы будут действовать "до истечения срока, на который они были созданы", а их резиденты смогут работать "до истечения сроков действия соглашений", пишет "Коммерсант".