Экономике не хватает песка и щебня

7 мая. FINMARKET.RU - Предусмотренное нацпроектами существенное наращивание объемов строительства жилья и дорог может привести к росту загрузки мощностей по производству наиболее востребованных стройматериалов — песка, щебня и битума до критически высокого уровня в 82–95%, пишет "Коммерсант". В Минэкономразвития предупреждают, что это в свою очередь может создать риски возникновения дефицита мощностей и самих материалов, а также способно спровоцировать рост цен на этом рынке. Для снижения этих рисков Минэкономразвития предлагает вводить новые мощности и проработать единый порядок распределения лицензий на месторождения общедоступных ископаемых.

По сведениям “Ъ”, Минэкономразвития направило в правительство проект доклада президенту о потребности экономики в строительных материалах. В пресс-службе Белого дома “Ъ” сообщили, что задание провести в срок до 1 мая анализ ресурсного потенциала строительной отрасли было дано министерству по итогам состоявшегося 12 апреля совещания у премьер-министра Дмитрия Медведева по теме ценообразования на

Как отмечает "Ъ", от состояния отрасли производства стройматериалов сейчас зависит успешность реализации минимум двух национальных проектов — "Безопасные и качественные автомобильные дороги" и "Жилье и городская среда". Эти нацпроекты в 2019–2024 годах должны стать основными драйверами спроса в отрасли. Правительство старается не допустить необоснованного удорожания материалов — поскольку оно скажется на себестоимости стройки. Обеспеченность стройматериалами власти ранее оценивали по-разному — вице-премьер Виталий Мутко сообщал о готовности отрасли к нацпроектам, глава Минтранса Евгений Дитрих называл нехватку дорожно-строительных материалов одним из основных рисков нацпроекта "Безопасные дороги".

Для снижения рисков дефицита материалов и роста цен на них Минэкономики предлагает принять меры по вводу дополнительных мощностей по производству и хранению битума, сдерживанию роста спроса на него (посредством оптимизации строительных планов). Предложено также проработать единый порядок распределения лицензий на месторождения, а также обсудить возможности увеличения объема поставок грузов железнодорожным транспортом в регионы, в которых ожидается дефицит материалов, пишет "Ъ".